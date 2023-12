“Non è tutto oro quello che luccica”. Così si possono riassumere i risultati dell’ultimo test dell’Ufficio per le indagini chimiche e veterinarie (CVUA) di Stoccarda* su più di cento bottiglie di olio extravergine d’oliva. Le analisi hanno trovato irregolarità nel 40% dei prodotti, mentre per quelli acquistati online la bocciatura è stata quasi totale. Secondo l’Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare, l’extravergine è uno dei 10 alimenti più contraffatti in Germania. Per questo, le autorità locali controllano regolarmente la qualità degli extravergini in commercio.

Olio extravergine: i risultati del test tedesco

Tra gennaio e agosto 2023, il laboratorio centrale per oli e grassi commestibili del CVUA ha esaminato un 141 bottiglie di olio extravergine di oliva. Di queste, 59 campioni (42%) presentava irregolarità di etichettatura, gravi difetti o vere e proprie adulterazioni. La stragrande maggioranza (78%) degli oli irregolari ricade nel gruppo delle etichette carenti di informazioni, per esempio quelle nutrizionali.

Undici dei campioni irregolari (il 19%), invece, non erano veri extravergini perché non soddisfacevano i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa europea. Sei di essi sono stati addirittura classificati come olio lampante, un prodotto che non può essere venduto ai consumatori né utilizzato come ingrediente alimentare. Solo il 3% degli oli irregolari era adulterato con altri oli vegetali: appena due prodotti, in cui l’olio d’oliva era mescolato con olio di girasole raffinato.

Le autorità tedesche hanno esaminato anche 15 campioni di extravergine venduti online da rivenditori con sede nel Baden-Württemberg. La bocciatura è stata quasi totale: 14 bottiglie di olio extravergine erano irregolari. Di queste, quattro non hanno superato il test di qualità e 10 presentavano carenze di etichettatura.

(*) Nota:

L’Ufficio per le indagini chimiche e veterinarie (CVUA) di Stoccarda fa parte degli uffici investigativi per il controllo degli alimenti e la salute degli animali del Baden-Württemberg.

