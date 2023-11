Quasi un anno dopo il primo rapporto, e in previsione dell’aumento di consumi tipicamente associato alle festività natalizie, l’associazione Consumer Reports torna sul cioccolato e sulla possibile presenza di metalli pesanti. Piombo e cadmio troppo spesso, ancora oggi, contaminano i prodotti con cacao, arrivando alla pianta in vario modo (attraverso le radici, le foglie, l’aria). A volte, questi metalli si trovano in concentrazioni più che doppie rispetto a quelle considerate sicure. Nella versione di quest’anno, i prodotti analizzati sono 48, appartenenti a sette categorie diverse, tutti realizzati da aziende molto note a livello nazionale (statunitense) o internazionale.

In generale, per ciascun prodotto sono stati analizzati tre campioni e in nessuno di essi è stato rinvenuto arsenico o mercurio (altri due metalli pesanti testati dall’associazione). Tuttavia in 16 prodotti le analisi hanno rilevato la presenza di piombo o cadmio in quantità superiori ai limiti (talvolta anche entrambi). Come riferimento, Consumer Reports ha assunto i valori indicati dallo stato della California, visto che non esistono limiti federali, e cioè 0,5 e a 4,1 microgrammi grammi di piombo e cadmio per porzione (circa 28 grammi, un’oncia).

Cioccolato amaro

Nei test dell’anno scorso, su 28 tavolette, 23 erano risultate contaminate, pari all’82% del totale (leggi qui il nostro articolo sull’allarme metalli pesanti nel cioccolato). Quest’anno non è andata meglio, anche se i campioni sono stati meno (ma differenti): sette su cinque, pari al 71%, sono risultate fuori norma. E la tavoletta con il quantitativo più alto è stata quella del cioccolato Perugina Premium Dark Chocolate, di Nestlè, che nella formulazione al 70% di cacao aveva il piombo al 314%, e in quella all’85% addirittura al 539%, cioè più di cinque volte i limiti. Uno dei prodotti testati, poi, aveva sia il piombo che il cadmio in concentrazioni elevate.

Cioccolato al latte

In questo caso i risultati sono stati migliori, perché nessuna delle cinque tavolette analizzate ha mostrato quantità eccessive di piombo o cadmio. Il fatto non stupisce, perché il cioccolato al latte contiene meno cacao di quello amaro e, di conseguenza, a parità di peso, meno contaminanti. Tra quelle presenti anche sul mercato europeo, è stata analizzata una tavoletta Lindt, Classic Recipe Milk, che è stata anche quella con le concentrazioni minori dei due metalli: in media una porzione contiene circa l’11% della dose massima giornaliera consigliata di piombo e il 13% di quella di cadmio, ed è quindi ampiamente entro i limiti.

Gocce di cioccolato

Nessuno dei 12 prodotti analizzati aveva concentrazioni eccessive di cadmio e solo due sforavano i limiti del piombo. Tuttavia c’è un elemento da tenere in considerazione. Una porzione di gocce, infatti, equivale a circa mezza oncia (la metà, quindi, di quella delle tavolette), e si può facilmente raggiungere con un paio di biscotti. Molto dipende quindi dal tipo di consumo, cioè se è sporadico o giornaliero, e da quanti biscotti si mangiano ogni volta. Consumer Reports consiglia quindi di scegliere le gocce di cioccolato per pasticceria con le concentrazioni inferiori di piombo e cadmio, che sono per esempio quelli di Nestlé e di Whole Foods.

Cacao in polvere

Nessuno dei prodotti analizzati aveva livelli di cadmio fuori norma. Solo due invece avevano piombo elevato: quello di Hershey (+125%) e soprattutto quello olandese di Droste, in vendita anche in Italia, che aveva il triplo del piombo considerato sicuro (+324%) in tutti e tre i campioni analizzati. Il migliore è dell’azienda biologica Navitas Organics che, stando a quanto si legge sul suo sito, fa effettuare sempre controlli per metalli pesanti a un laboratorio indipendente.

Miscele pronte per cioccolata calda

Di solito queste polveri contengono cacao, zucchero e altri ingredienti, motivo per cui non ci aspetta che vi siano alte concentrazioni di metalli. Ma non è questa la situazione riscontrata da Consumer Reports: quattro dei sei prodotti analizzati avevano elevate concentrazioni di piombo. Una delle miscele era di Nestlé (+108%) e un’altra è quella a marchio Starbucks, prodotta sempre di Nestlé (+159%). La maglia nera è andata a un mix di Walmart, che aveva il 345% in più di piombo rispetto ai limiti.

Preparati per brownie e torte

Questi preparati hanno superato bene la prova dei test di Consumer Reports. Uno solo dei sei prodotti – quello di Ghirardelli, un marchio che è uscito male da tutti i test – eccede i valori soglia di piombo di poco (+108%), mentre nessuno ha sforato per il cadmio. I valori sono riferiti a una porzione del dolce finito, considerando che di solito sono abbastanza piccole, e che da ogni confezione di preparato se ne ricavano in media tra le dieci e le venti. Anche per le miscele per torte il risultato è stato abbastanza buono: solo due tra i sei prodotti avevano troppo piombo, anche se in un caso – un mix senza glutine – il 218% in più.

La replica dell’industria dolciaria

Il sito ha avuto solo pochi commenti a questi dati dai diretti interessati, ma l’associazione dei produttori americani, la National Confectioners Association, ha replicato, tramite il suo vicepresidente Christopher Gindlesperger, che il cioccolato è sano e buono come lo è da secoli, e che sicurezza, qualità e trasparenza sono priorità assolute dei produttori. La Food and Drug Administration, dal canto suo, ha gettato acqua sul fuoco, commentando che l’allarme suscitato dai media è eccessivo e che non è dal cacao che arrivano le contaminazioni alimentari più gravi. Ma Consumer Reports ha messo in evidenza un altro aspetto: diminuire la concentrazione dei metalli nel cacao è possibile, e neanche troppo complicato (per esempio, assortendo le polveri da provenienze diverse). Spetta alle aziende, alcune delle quali, evidentemente, potrebbero fare di più.

I consigli di Consumer Reports

È ovvio che bisognerebbe evitare, per quanto possibile, di assumere metalli pesanti attraverso la dieta. Ciò non significa tuttavia che sia necessario dire addio al cioccolato e al cacao. Ecco i consigli di Consumer Reports per ridurre i rischi:

Le donne in gravidanza e i bambini piccoli dovrebbero consumare cioccolato amaro solo sporadicamente e, nel caso lo facciano, preferire i prodotti che hanno superato meglio i test, perché il piombo e il cadmio possono avere effetti significativi sullo sviluppo del feto e sulla crescita del bambino. Se si mangia cioccolato, si deve fare attenzione agli altri alimenti che possono contenere metalli pesanti quali le carote, le patate dolci e il riso.

Il cioccolato al latte può essere una valida alternativa, ma contiene molto più zucchero di quello amaro e va quindi consumato con moderazione.

Gli adulti senza condizioni specifiche dovrebbero comunque evitare, quando mangiano cioccolato e altri prodotti con cacao amaro, altre fonti di metalli, e in ogni caso è meglio consumarle non troppo spesso o in quantità eccessive, perché ciascuna di esse contribuisce all’accumulo dei metalli presenti.

