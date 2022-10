I würstel non sono tutti uguali. Quelli pastorizzati si possono mangiare crudi

Il motivo per cui i würstel contaminati da Listeria in due anni avrebbero con buone probabilità causato la morte di tre persone e l’ospedalizzazione di altre 71 è che non erano pastorizzati. Può sembrare assurdo ma è purtroppo vero. La legge non prevede l’obbligo della pastorizzazione, e il gruppo Veronesi, che detiene la proprietà dei marchi Wudy Aia e Golosino Negroni fortemente sospettati insieme ad altri di essere la causa della listeriosi, fino a pochi mesi fa non aveva nelle linee di produzione questa costosa fase del processo. Il motivo è da ricercare nella riduzione dei tempi di lavorazione e nei costi che si abbassano drasticamente.

La pastorizzazione viene fatta immergendo il prodotto confezionato in una vasca di acqua riscaldata a 80°C per un tempo variabile da 9 a 15 minuti, a seconda del formato. L’operazione è considerata molto onerosa e comporta un consumo energetico notevole. Le fasi successive sono il raffreddamento, l’asciugatura, l’imballaggio e la spedizione. In questo modo il würstel si può mangiare crudo ‘freddo’, perché Listeria, Salmonella e altri batteri patogeni sono eliminati e non creano problemi di sorta. Per individuare i prodotti pastorizzati basta leggere l’etichetta e verificare se compare la scritta ‘pastorizzato’, oppure controllare che non ci sia tra le modalità d’uso l’invito a cuocere prima del consumo. Attenzione però alcune aziende, nonostante la pastorizzazione, riportano ancora la scritta “da consumare previa cottura”.

Il rischio che si corre evitando la pastorizzazione non è trascurabile. Se durante la fase di confezionamento la superficie esterna dei würstel viene contaminata dalla Listeria, il batterio si moltiplica e, con il passare dei giorni, raggiunge la carica infettante. La Listeria cresce e si sviluppa anche alle temperature del frigorifero di casa, per cui può raggiungere facilmente cariche elevate in grado di causare malattie gravi. Ecco perché quando i consumatori mangiano würstel senza cuocerli preventivamente per 3-4 minuti come indicato in etichetta, possono andare incontro a dolori di pancia, ma anche a ricoveri ospedalieri e decessi soprattutto fra le persone fragili. I würstel però non sono tutti uguali. Negli scaffali dei supermercati diverse marche propongono un prodotto che può essere mangiato tal quali senza cottura preventiva.

È vero che la normativa non prevede l’obbligo di pastorizzare i würstel, perché basta scrivere sull’etichetta l’indicazione ‘da consumare previa cottura’, ma dopo lo scandalo della Listeria e i decessi qualcosa è cambiato. Il ministero della Salute ha chiesto al gruppo Veronesi di modificare le linee di produzione, e l’azienda in questi mesi dovrebbe avere inserito la pastorizzazione nel linee. Purtroppo non abbiamo informazioni più precise, il Gruppo Veronesi sostiene che le “indagini non sono ancora concluse da parte delle Autorità… per cui preferisce non aggiungere nulla a quanto ha già dichiarato”. La scelta di pastorizzare i würstel dopo il confezionamento risale agli anni ‘90, dopo uno scandalo simile a quello di queste settimane, che ha convinto molte aziende a modificare le linee di produzione per assicurare un livello igienico adeguato ai consumatori. Il gruppo Veronesi non ha fatto questa scelta e, se non fosse stato per la banca dati dell’Iss che da anni registra i ceppi dei vari casi di Listeria alimentare, probabilmente non si sarebbe mai scoperta l’origine del focolaio e il nome dell’azienda produttrice.

Oltre agli aspetti di cronaca che abbiamo raccontato, quello che emerge dallo scandalo Listeria è la disastrosa comunicazione del ministero della Salute, che ha diffuso notizie con pochissime informazioni utili per i consumatori. Siamo di fronte al tipico caso in cui emerge l’importanza di un’Agenzia per la sicurezza alimentare come quella presente in altri Paesi europei. L’agenzia dovrebbe fare tutto quello che è mancato in queste settimane: l’annuncio dell’allerta ai consumatori, una valutazione del rischio, la diffusione delle immagini delle confezioni ritirate dal mercato indicando i lotti e le marche interessate oltre che fornire informazioni sui metodi da adottare per limitare le contaminazioni da Listeria in cucina (ne abbiamo parlato qui). L’altra cosa importante da affidare alle Agenzie è quella di arginare le fake news che creano allarmismo. In questo caso bisognerebbe rivolgersi ai consumatori ricordando che in commercio ci sono würstel pastorizzati che si possono mangiare crudi, perché ottenuti con un processo attento all’igiene e alla salute.

