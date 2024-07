Prosegue la rubrica della dietista Abril González Campos con le risposte alle domande dei lettori. Oggi pubblichiamo un approfondimento sul latte vaccino.

La lettera

Sul latte vaccino si sente tutto e il contrario di tutto. Per quanto riguarda l’osteoporosi, è vero che aiuta a combatterla oppure è il contrario? Ho letto che acidifica il sangue così come gli altri latticini, è vero? E gli ormoni della crescita? Sono leggende o è tutto vero? In definitiva: sarebbe meglio evitarlo?

La risposta

Il tema dell’alimentazione è facile bersaglio di distorsioni cognitive, cioè, errori di pensiero non fondati sui dati di fatto. Quando ci troviamo davanti ad affermazioni contrarie è bene cercare informazioni su fonti affidabili e ufficiali come il Ministero della salute o l’Organizzazione mondiale della sanità.

Riguardo la sua domanda il latte è una buona fonte di calcio, nelle sezioni dedicate del dossier scientifico delle linee guida a due periodi critici per la carenza di calcio si consiglia:

Durante l’adolescenza:

“è anche importantissimo assumere gli alimenti fonti di calcio (latte e yogurt: 1-2 porzioni al giorno; formaggi: 2 a settimana) per garantire il giusto apporto di calcio in quest’età, fondamentale insieme all’attività fisica e all’esposizione al sole, per favorire il raggiungimento di un picco di massa ossea ottimale, in modo da ridurre il rischio osteoporosi in età avanzata…”

Durante la menopausa:

“Una particolare attenzione deve essere posta nei riguardi dell’assunzione di calcio e del monitoraggio dei livelli di vitamina D che ne facilita l’assorbimento intestinale, nutrienti importanti soprattutto nella prevenzione dell’osteoporosi. L’apporto di calcio deve essere adeguato non soltanto nel periodo post-menopausale, ma principalmente nel periodo dell’accrescimento: infatti, maggiore è il picco di massa ossea ottenuto entro la terza decade di vita, minore sarà il rischio di sviluppare osteoporosi dopo la menopausa.”

Nessun alimento per fortuna è in grado di acidificare (pH basso) il sangue perché il corpo è attrezzato di un sofisticato sistema di regolazione a carico dei reni, dei polmoni e di un sistema tampone del sangue, insieme impediscono improvvise variazioni dell’acidità e dell’alcalinità (pH alto).

Una variazione importante del pH, potrebbe risultare mortale.

Latte e malattie

Secondo un documento dedicato al latte della SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana): ”i dati disponibili indicano che il consumo di latte non è associato né ad apprezzabili rischi e nemmeno a effetti protettivi sul rischio totale di tumori. Più in dettaglio, sembrano documentate una modesta associazione diretta tra consumo di latte e incidenza di tumore della prostata e un’altra, inversa, con il tumore del colon-retto. Il consumo di latte non sembra modificare il rischio di cancro della mammella, o l’evoluzione della malattia nelle donne che ne sono affette.” (3,4).

Non dimentichiamo però che il calcio è presente anche nei vegetali e nell’acqua, da qui l’importanza di mantenere un’alimentazione varia ed equilibrata, cercando di fare riferimento alle frequenze di consumo consigliate dalle linee guida italiane e internazionali, utili anche per non eccedere il consumo di proteine e di grassi saturi.

Referenze:

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1