Integratori e sport, si tratta di un rapporto non sempre semplice e con dei retroscena preoccupanti. Tra chi pratica sport sia a livello amatoriale che a livello agonistico è diffusa la credenza secondo la quale una corretta alimentazione non sarebbe sufficiente a garantire le performance. Per essere tutti aspiranti olimpionici, sarebbe quindi necessario integrare l’alimentazione con supplementi di vario tipo e forma, finalizzati alla perdita di massa grassa e all’aumento di massa muscolare. Ma non ci sono prove di questo e, al contrario, ve ne sono diverse sui rischi associati al consumo di certi prodotti. Senza contare il fatto che, per chi fa gare con controlli antidoping, il rischio è quello dell’eliminazione per positività ai test.

Per questo l’agenzia per la sicurezza alimentare francese, l’ANSES, dopo un primo richiamo, pubblicato nel 2016, invita nuovamente tutti alla cautela, e fornisce alcuni consigli pratici.

I dati e le sostanze

La nuova iniziativa nasce dal fatto che la situazione è in peggioramento. Tra il 2009 e il 2016, infatti, c’erano state 49 segnalazioni all’agenzia relative a possibili rischi. Anche per questo era stato reso noto il primo rapporto. Da allora, tuttavia, il sistema di vigilanza Nutrivigilance ha raccolto ulteriori 154 casi, 18 dei quali molto gravi. In generale, gli sportivi hanno sofferto di attacchi di tachicardia, palpitazioni e, in un caso, di arresto cardiaco, ma anche di sintomi più generici quali febbre, malessere, affaticamento eccessivo, vertigini, conseguenze digestive e neurologiche tra le quali eventi vascolari.

Non c’è insomma da scherzare, soprattutto perché alcuni prodotti contengono sostanze pericolose e non di rado vietate. Tra queste vi sono gli anabolizzanti, dal momento che uno dei primi ambiti nei quali sono stati formulati dei supplementi specifici è stato quello dei body builders. E poi ci sono farmaci vietati quali il clenbuterolo, l’efedrina e tutta una serie di molecole – talvolta dichiarate ma quasi sempre non dichiarate – presenti nelle liste internazionali dell’Agenzia Mondiale Antidoping e vietate perché dopanti. Bisognerebbe quindi evitare assolutamente di assumerle.

Che cosa fare

Prima di assumere qualunque integratori, consultare sempre il dietista, il medico dello sport o comunque un professionista sanitario con competenze specifiche.

È indispensabile leggere attentamente le etichette, e assumere solo sostanze che rispettano lo specifico regolamento europeo EN17444:2021, e sono quindi legali.

In generale, bisognerebbe sempre evitare di assumere più integratori contemporaneamente, perché possono avere un effetto sinergico imprevedibile, oppure interferire con altri farmaci assunti, specialmente quando vi sono farmaci o altri principi attivi non dichiarati.

È importantissimo evitare sempre di comprare questi prodotti su internet.

Integratori ed effetti negativi

L’ANSES sollecita infine tutti a segnalare immediatamente qualunque effetto inatteso al sistema di vigilanza, in modo che eventuali prodotti pericolosi siano ritirati dal mercato prima possibile. Inoltre, la lista delle sostanze dopanti è in continuo aumento, e molti principi attivi non sono presenti nei database dell’AMA o, quantomeno, vi rientrano solo dopo un po’ di tempo che circolano illegalmente. Individuarle è non è semplice (a volte non esistono neppure test convalidati). Per questo, segnalare qualunque fatto anomalo – conclude l’ANSES – è utile a tutti, e non solo a chi potrebbe essersi esposto a un rischio specifico.

