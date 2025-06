Due bambini ricoverati, di cui uno in coma, e diverse segnalazioni di malori. Sono le conseguenze della presenza di cannabis in alcune confezioni di caramelle frizzanti alla cola del famoso marchio di dolciumi Haribo, che nei giorni scorsi, ha richiamato un lotto di Happy Cola F!zz nei Paesi Bassi e in Belgio, mentre le autorità olandesi cercano di capire le cause e le modalità della contaminazione.

Il richiamo delle caramelle Haribo

Lo scorso 29 maggio, l’Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) aveva diramato un’allerta, informando il pubblico che “sono in circolazione sacchetti contenenti caramelle che possono causare problemi di salute, come vertigini, se consumate”. Le analisi, infatti, avevano accertato la presenza di cannabis in tre confezioni da 1 kg, appartenenti al lotto L341-4002307906 con termine minimo di conservazione a gennaio 2026, che Haribo ha richiamato a scopo precauzionale.

Qualche giorno dopo, l’azienda ha esteso il provvedimento anche al Belgio e Lussemburgo. L’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (AFSCA) fa sapere che per ora non si segnalano altri casi di malessere, almeno in Balgio. Secondo quanto riportato da Euronews, un portavoce di Haribo ha dichiarato che le indagini delle autorità interessano un numero limitato di segnalazioni e un prodotto specifico nell’est dei Paesi Bassi.

Almeno due dei bambini di età compresa tra uno e cinque anni che avevano mangiato le caramelle contaminati sono stati ricoverati in ospedale. Le condizioni di uno di essi si erano poi aggravate, tanto da finire in coma, ma ora entrambi i bambini stanno bene.

