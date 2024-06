Prosegue la rubrica della dietista Abril González Campos con le risposte alle domande dei lettori. Oggi pubblichiamo un approfondimento su come dovrebbe essere una colazione bilanciata e nutriente.

La lettera

Vorrei fare una colazione efficace e nutriente. Ho letto che la classica colazione latte e biscotti o cereali o cappuccino e brioches non sono consigliabili. Cosa sarebbe meglio consumare nel primo pasto della giornata? Grazie Effy.

La risposta

Essendo il primo pasto della giornata è importante che fornisca intorno al 15-25% del fabbisogno quotidiano di energia, nella pratica significa un pasto che ci permetta di avere abbastanza energia per lavorare o per fare attività quotidiane fino a pranzo o facendo un piccolo spuntino.

Non esistono alimenti perfetti o regole specifiche da seguire, il segreto di u’alimentazione equilibrata è la frequenza e lo spazio che possiamo concedere ad alimenti freschi e poco processati in confronto ad alimenti ricchi di zucchero aggiunto o ultra trasformati, come per esempio, i biscotti con circa un 50% di zucchero aggiunto (considerando la quantità di carboidrati totali come il 100%) e nel caso dei cornetti confezionati circa un 20% (per entrambi anche nelle versioni integrale mantengono le stesse percentuali di zucchero aggiunto).

Un elevato consumo di alimenti ultra trasformati (inclusi biscotti, snack, prodotti da forno e fette biscottate) è stato associato ad un maggior rischio di morte (mortalità) e di malattie cardiovascolari (1). In maniera più precisa, il consumo di più di quattro porzioni giornaliere di alimenti ultra trasformati, rispetto a un consumo di meno di due porzioni giornaliere, potrebbe aumentare il rischio di mortalità per qualsiasi causa (2).

Esempi di una buona colazione

Considerando il consiglio di ridurre il consumo di alimenti ultra trasformati, alcuni esempi* di colazione da provare durante la settimana:

COLAZIONE DOLCE 1: Caffè o tè o latte vaccino o bevanda vegetale + pane di grano duro con confettura o crema di nocciole, yogurt bianco con qualche filo di miele ( facoltativo) e frutta fresca ( per esempio, yogurt con cubetti di melone o con fettine di pesca, in questa stagione estiva).

COLAZIONE DOLCE 2: Caffè o tè o latte vaccino o bevanda vegetale + pane di grano duro con ricotta fresca qualche filo di miele o scaglie di cioccolato con frutta fresca ( per esempio, fragole, fettine di pesca o mirtilli o lamponi).

COLAZIONE SALATA: Caffè o tè o latte vaccino o bevanda vegetale + pane integrale o di grano duro con un filo di olio e pomodoro o qualche fetta di farinata o cecina + frutta fresca di stagione.

La classica colazione al bar o in pasticceria può essere integrata come parte di un’alimentazione equilibrata 1 volta a settimana, frequenza che rientra nei suggerimenti di consumo della piramide mediterranea (3).

Per consultare altre opzioni di colazione e approfondire sul tema consiglio:

https://ilfattoalimentare.it/colazione-biscotti-dolce.htm

*Esempi illustrativi, la scelta degli alimenti varierà a seconda dei gusti personali, del tempo a disposizione e dello stato di salute.

Referenze:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536027/

2. https://www.upf.edu/web/nutrimedia/-/-son-los-alimentos-ultraprocesados-perjudiciales-para-la-salud-

3. https://www.fondazionedietamediterranea.it/dieta/la-piramide-alimentare/

