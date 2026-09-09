La raccolta per sostenere le spese legali nella causa con San Benedetto ha superato metà dell’obiettivo. Chi ha già donato può aiutarci condividendo la raccolta.

In una settimana la raccolta fondi lanciata da Il Fatto Alimentare per sostenere le spese legali nella causa con San Benedetto ha superato 19 mila euro, oltre la metà dell’obiettivo di 30 mila. Un risultato che va ben oltre le nostre aspettative e per il quale vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno scelto di sostenerci.

Ora manca l’ultima spinta per raggiungere il traguardo. Chi ha già donato può continuare ad aiutarci condividendo la raccolta con amici, colleghi e conoscenti, per farla conoscere a nuove persone.

Vogliamo anche approfittare di questo aggiornamento per chiarire meglio come saranno utilizzati i fondi. La parcella dei nostri legali per il primo grado di giudizio è stata di 18 mila euro. Il giudice, pur dandoci pienamente ragione nel merito, ha riconosciuto a carico di San Benedetto un contributo alle nostre spese legali di soli 10 mila euro. Una cifra del tutto sproporzionata rispetto alla portata della causa, considerando che l’importo liquidato dovrebbe essere correlato al suo valore, pari a 1,5 milioni di euro. Restano quindi da saldare 8 mila euro di spese pregresse. Abbiamo comunque impugnato anche la parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese legali.

A queste si aggiungeranno i costi del processo d’appello, attualmente in corso. La speranza è naturalmente di vincere anche questo grado di giudizio e che la Corte d’Appello imponga a San Benedetto il rimborso integrale delle spese.

Se l’esito sarà favorevole e il rimborso sarà totale, come abbiamo chiarito fin dall’inizio, le somme raccolte e non utilizzate per le spese legali resteranno a sostegno de Il Fatto Alimentare. Contribuiranno così a garantire un’informazione gratuita, trasparente e al servizio dei consumatori, come facciamo da 16 anni. E daremo conto con la massima chiarezza della destinazione dei fondi ricevuti.

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