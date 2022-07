Carne e pesce dannosi o salutari per la dieta? Intervista a Roberto Volpe del Cnr

La voglia di riacquistare la forma fisica rapidamente e la tendenza a seguire le mode anche a tavola portano molte persone ad abolire alcuni alimenti, ritenendoli dannosi per l’organismo. Tra i cibi demonizzati ci sono quelli di origine animale – carne e pesce – esclusi ad esempio dalle diete vegane e vegetariane, per le quali quali bisogna però fare attenzione alla corretta assunzione di alcuni nutrienti che potrebbero non essere presenti nelle quantità corrette. Tra queste ci sono le proteine, composti importanti per la nostra salute.

“Le proteine si dividono in animali e vegetali; le prime sono contenute nella carne, nel pesce, nelle uova, nel latte e nel formaggio e forniscono proteine complete, in grado di mantenere la vita e di favorire l’accrescimento perché contengono gli otto amminoacidi essenziali, a differenza di quelle vegetali, presenti soprattutto nei cereali e nei legumi, che mancano di alcuni amminoacidi essenziali”, spiega Roberto Volpe medico dell’Unità prevenzione e protezione del Cnr. “Per gli adulti, il consumo delle proteine non deve essere al di sotto di un grammo al giorno per chilo di peso, quantità che va aumentata in particolari condizioni, quali gravidanza, accrescimento, allattamento, malattie, convalescenza o attività fisica importante – lavorativa o sportiva -, in ragione dell’aumento delle masse muscolari. Non si deve però esagerare: tra gli inconvenienti legati a un’eccessiva introduzione di alimenti ricchi di proteine c’è infatti il sovraccarico lavorativo del rene e l’acidificazione del sangue”.

A fornirci utili indicazioni sulla corretta assunzione di alimenti di origine animale è la Piramide alimentare, grafico che illustra in maniera semplice e chiara i criteri da seguire per mantenere un’alimentazione completa ed equilibrata. “Secondo le Linee guida nutrizionali espresse da questo modello è bene consumare il pesce almeno 2 volte a settimana, il pollame 1-2 volte, la carne rossa meno di 2 volte e i salumi meno di 1 volta. Le ragioni di ciò risiedono nel fatto che il pesce, soprattutto quello azzurro (alici, sgombri, sardine, sarde, acciughe, orata, merluzzo, branzino…), è un alimento ricco di minerali quali iodio, fosforo, fluoro, zinco e di acidi grassi omega-3, grassi noti per la loro azione anti-infiammatoria, anti-trombotica e capaci di ridurre il colesterolo-LDL – causa di malattie cardiache – e di aumentare quello HDL, il cosiddetto ‘colesterolo buono’”, chiarisce il medico del Cnr. “Ne deriva che il consumo di pesce determina una riduzione del rischio cardiovascolare del 10% nella popolazione generale. Non va dimenticato, inoltre, che il pesce, rispetto alla carne, è più facile da masticare e digerire. Per evitare il possibile e dannoso accumulo di mercurio, è consigliabile però variare il tipo di pesce consumato e privilegiare quello di taglia minore, limitando l’assunzione dei cosiddetti predatori come il luccio, il palombo, il pesce spada, lo squalo, il tonno”.