Il prezzo del cacao è sceso del 75% dal picco storico di gennaio 2025. Eppure, al supermercato, il cioccolato è aumentato. Mentre le famiglie italiane acquistano le uova di Pasqua, pochi sanno che la materia prima che le compone è crollata. Ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi due anni, abbiamo assistito a un fenomeno apparentemente inspiegabile. Nel gennaio 2025, il prezzo del cacao ha toccato il suo massimo storico: 12.896 dollari a tonnellata. Oggi, poco più di un anno dopo, è sceso a 3.165 dollari. Una discesa del 75%. Eppure, al supermercato, il cioccolato non solo non è diminuito di prezzo. È aumentato. In media del 20%.

Mentre le famiglie italiane acquistano le uova di Pasqua, pochi sanno che la materia prima che le compone è crollata del 75% rispetto a un anno fa. Eppure, il rincaro medio sulle uova di Pasqua è fino al 30%. Come è possibile? Dietro questo paradosso c’è una storia che parte dai campi della Costa d’Avorio, attraversa i porti di Abidjan e Amsterdam, e finisce sui mercati finanziari di Londra e New York e, soprattutto, rivela qualcosa di scomodo su come funziona la filiera.

Le cause fisiche

Quando un rincaro è così violento, la tentazione è dare tutta la colpa alla “speculazione”. Ma la verità è più complessa e, per certi versi, più preoccupante. L’80% del cacao mondiale viene dall’Africa occidentale, con Costa d’Avorio e Ghana che da soli coprono oltre il 60% dell’offerta. Negli ultimi anni, questi paesi hanno affrontato una tempesta perfetta:

Problemi climatici: piogge fuori stagione e stagioni secche più lunghe hanno compromesso i raccolti.

Malattie delle piante: il “virus del cacao” si è diffuso in modo incontrollato, riducendo le rese.

Crisi economica locale: i coltivatori, pagati troppo poco per anni, hanno abbandonato le piantagioni o sono passati ad altre colture più redditizie.

Il risultato? L’offerta mondiale è crollata in un momento in cui la domanda, soprattutto dai paesi emergenti, continuava a crescere. Questo squilibrio è il motore del rincaro.

La speculazione del cacao

Detto questo, la speculazione c’è e amplifica il fenomeno. Sui mercati finanziari esistono due tipi di operatori. I primi sono gli operatori fisici: chi compra e vende cacao vero, come le multinazionali del cioccolato o i grandi importatori. I secondi sono i fondi speculativi: non hanno mai visto una piantagione di cacao, ma comprano e vendono contratti finanziari puntando sulle variazioni di prezzo. Quando l’offerta si riduce, questi fondi entrano in massa, spingendo i prezzi ancora più in alto di quanto giustificato dalla sola legge della domanda e offerta. È come se a un’asta ci fossero persone che non vogliono comprare l’oggetto, ma solo far salire il prezzo per rivenderlo a qualcun altro. È proprio questo meccanismo a trasformare una crisi agricola in un’impennata finanziaria esplosiva, scollegando il costo del cioccolato dalla realtà dei raccolti.

Il paradosso

Allora cosa è successo quando il cacao è sceso del 75%? La spiegazione più semplice – e più inquietante – è che i rincari applicati durante la fase di picco non sono mai stati ritirati. Quando il cacao è schizzato a 12.896 dollari, le aziende del settore hanno aumentato i prezzi al pubblico per proteggere i margini. Era comprensibile, persino necessario. Ma quando la materia prima è scesa del 75%, quei rincari sono rimasti. In alcuni casi sono addirittura aumentati.

Questo fenomeno si chiama “rigidità dei prezzi al ribasso”. In termini più semplici: quando i costi salgono, i prezzi salgono subito. Quando i costi scendono, i prezzi restano alti. Le ragioni sono varie. Le aziende possono aver accumulato scorte a prezzi alti durante il picco, e devono smaltirle prima di poter ridurre i listini. Oppure, più semplicemente, hanno colto l’occasione per migliorare i propri margini, approfittando del fatto che i consumatori si erano già abituati a pagare di più. Qualunque sia la spiegazione, il risultato per il consumatore è lo stesso: paghiamo il cioccolato più caro di quanto giustificato dall’attuale costo della materia prima. E le uova di Pasqua 2026 ne sono l’esempio più lampante.

Chi ci guadagna?

La domanda che i lettori de Il Fatto Alimentare si pongono è legittima: qualcuno sta guadagnando da questa situazione? In parte, sì. I fondi speculativi hanno realizzato profitti enormi scommettendo sul rialzo fino a gennaio 2025. Alcuni grandi trader internazionali, che hanno accumulato scorte nei magazzini, hanno venduto a prezzi da capogiro. Ma c’è un altro attore che è uscito vincente da questa storia: l’industria di trasformazione. Grandi multinazionali del cioccolato e aziende di medie dimensioni hanno approfittato del momento di crisi per rivedere al rialzo i propri listini. E quando la materia prima è scesa, hanno mantenuto quei prezzi.

I veri perdenti? Da un lato, i coltivatori africani, che continuano a vivere con meno di 2 dollari al giorno nonostante i prezzi record. Dall’altro, i consumatori, che pagano il conto finale – anche quest’anno, sulla tavola di Pasqua.

Cosa cambia per il consumatore

Per noi consumatori, l’effetto è già visibile sugli scaffali. Il cioccolato costa di più, e in alcuni casi le tavolette si sono rimpicciolite (la cosiddetta “shrinkflation“). Le aziende del settore, dai grandi marchi ai piccoli cioccolatieri artigianali, hanno dovuto aumentare i prezzi al pubblico. Alcune hanno riformulato i prodotti, riducendo la percentuale di cacao o sostituendolo con ingredienti più economici.

Nei prossimi mesi, se i prezzi rimarranno bassi (rispetto al picco), sarà interessante vedere se qualcuna di queste aziende avrà il coraggio di ridurre i prezzi. La storia insegna che ciò avviene raramente…

La vicenda del rincaro del cacao non è solo un caso finanziaria. È la storia di una filiera globale rotta, in cui i rincari salgono come un razzo e scendono come una piuma. Dove chi produce la materia prima resta povero, chi specula fa profitti enormi, e chi consuma paga il conto – anche quando i motivi del rincaro sono già venuti meno. Questa Pasqua, mentre acquistiamo le uova di cioccolato, possiamo fare una scelta semplice ma importante: diventare consumatori consapevoli. Capire che dietro un rincaro non c’è sempre una “crisi inevitabile”, ma scelte commerciali ben precise fatte dall’industria. Informarsi è l’unico vero antidoto alla speculazione: perché solo capendo cosa succede davvero possiamo decidere, con il nostro acquisto, a quale mercato dare fiducia.

Michele Coluzzi: Analista mercati e trader materie prime con 30 anni di esperienza B2B nel settore dolciario e vegan. Creatore del metodo “Configurazione Chiave” e autore selezionato da TradingView, supporta le aziende food nella definizione di strategie d’acquisto e analisi prezzi.

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