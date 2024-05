Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo al sequestro di bustine di tè dalla Turchia contenenti una sostanza vietata. Nelle bustine, infatti, è presente un farmaco ad azione dimagrante. Il prodotto ha marchio Meridetox Tea Premium (vedi foto sotto) ed è acquistabile su diversi siti di e-commerce, fanno sapere dal Ministero. L’Italia ha segnalato il prodotto al Sistema europeo di allerta rapida per alimenti e mangimi Rasff (notifica 2024.3007) il 15/04/2024. Tuttavia l’allerta a consumatori e consumatrici è stata pubblicata solo oggi, 30/04/2024.

Il Gruppo della Guardia di Finanzia di Trieste e la Sezione Antifrode e Controlli della Dogana hanno scoperto le bustine di tè in questione nascoste in un veicolo proveniente dalla Turchia sbarcato nel porto della città. In totale, le autorità italiane hanno sequestrato 14.400 bustine monodose di tè Meridetox Tea Premium. Le analisi effettuate presso il laboratorio delle Dogane di Trieste hanno riscontrato la presenza di sibutramina, sostanza ad attività farmacologica dimagrante. L’uso di questo principio attivo è vietato negli alimenti e negli integratori alimentari.

La sibutramina è un farmaco che riduce l’appetito, usato nel trattamento dell’obesità. A seguito di una rivalutazione della sicurezza e dell’efficacia della sibutramina, il Comitato dell’Agenzia dei Medicinali per uso Umano dell’Agenzia Europea dei Medicinali ha concluso che i benefici del farmaco non superano i potenziali rischi. Nel 2010, l’Unione Europea ha quindi deciso di sospendere tutte le autorizzazioni alla immissione in commercio dei medicinali contenenti sibutramina.

