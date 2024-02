Le grandi aziende potranno continuare a produrre alimenti infischiandosene delle devastazioni ambientali associate a ingredienti quali l’olio di palma, e dello sfruttamento dei lavoratori. Saranno poi sicure di poterli vendere in Europa grazie all’Italia, e alla Germania. I due Paesi si sono infatti messi di traverso rispetto all’approvazione di una direttiva che avrebbe obbligato i produttori con più di 500 addetti (250 in caso di filiere ad alto rischio) e 150 milioni di euro di fatturato a rispettare una serie di regole incentrate sulla sostenibilità ambientale e sui diritti dei lavoratori. Due concetti che sono del tutto estranei al discorso dell’attuale maggioranza politica italiana, sempre molto scrupolosa nel difendere gli interessi commerciali delle aziende, e che pertanto, grazie a un’astensione, passano in secondo piano anche a Bruxelles.

La direttiva schivata dalle grandi aziende

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive o CSDDD, in discussione da mesi, avrebbe voluto obbligare i grandi produttori a dichiarare la propria policy ambientale, a condurre analisi del rischio. A dire che cosa hanno intenzione di fare per ripristinare ambienti degradati a causa delle loro produzioni e ad avere una esplicita policy sui reclami e a pubblicare report periodici. La norma, inoltre, avrebbe obbligato i grandi gruppi a investire. L’adeguamento (per esempio dei processi produttivi, o della tracciabilità tramite tecnologie quali i tracciatori GPS e così via), così come tutto il lavoro di monitoraggio e reporting, sarebbe stato a loro carico, in base al principio che le grandi aziende debbano contribuire a mitigare gli effetti delle loro produzioni. Inoltre, sarebbe stata estesa anche alle aziende più piccole che lavorano con quelle più grandi, per assicurare la sostenibilità di tutte le filiere.

Lo stallo

Tuttavia, Italia e Germania si sono astenute, bloccando di fatto l’approvazione, sostenendo che la direttiva avrebbe comportato un aggravio insostenibile di burocrazia, tale da distruggere molte aziende, con ripercussioni nel mercato europeo e non solo. La Germania, in particolare, ha schierato il proprio ministro della giustizia (?) Marco Buschmann, nel tentativo di convincere altri Paesi a bloccare la direttiva, affermando, come riporta il sito Food Navigator, che i dritti umani e l’ambiente sono al centro della politica europea, ma non si possono attuare strangolando le aziende. Ha avuto successo con l’Italia, e con altri Paesi quali la Finlandia (preoccupata di possibili class action future, permesse dalla direttiva), e tanto è bastato per giungere a uno stallo, e per infliggere un altro colpo mortale al Green Deal europeo, che giorno dopo giorno, purtroppo, perde sostanza e credibilità.

Che cosa succede ora

Tutto è spostato a data da definire, con ogni probabilità dopo le elezioni europee, ma secondo molti osservatori quello imboccato dalla direttiva è un binario morto. In questi giorni l’attuale presidente della commissione Ursula Von der Leyen ha annunciato la propria ricandidatura, in un’operazione che prevede una chiara svolta a destra, come mostrano anche la vicinanza con il presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni, e i dietrofront sui pesticidi dopo le proteste dei trattori. Molto dipenderà dall’esito delle votazioni, ovviamente, ma di certo i presupposti attuali non fanno sperare in una convinta prosecuzione di progetti lanciati quattro anni fa, che avevano reso l’Europa leader mondiale nelle politiche ambientali. Nella peggiore delle ipotesi, la bozza potrebbe essere semplicemente chiusa in un cassetto e dimenticata.

Ursula von der Leyen ha sette figli. Chissà se, tra una fine strategia politica e l’altra, si chiede mai che tipo di mondo sarà, il loro.

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia, AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1