Gli asparagi dei boschi (Ornithogalum Pyrenaicum), piante della famiglia delle Asparagacee diffuse in tutto il Mediterraneo, sono consumati sia dopo una raccolta diretta sia, in certe zone, dopo l’acquisto al mercato o al supermercato. Sono considerati edibili e la loro diffusione sta aumentando, anche se la loro tossicità è nota, e non è di poco conto. Per questo l’agenzia per la sicurezza alimentare francese, l’ANSES, ha appena pubblicato un documento che invita alla cautela, racconta che cosa si è scoperto negli ultimi anni, e illustra i risultati di uno studio specifico, condotto dopo la segnalazione di diversi casi di intossicazione.

I casi degli ultimi anni

Secondo i dati del Centro Antiveleni CAP di Nancy, dal 2010 al 2020 su 37 pasti a base di asparagi dei boschi in cui erano coinvolte 66 persone, ci sono stati 48 casi piuttosto seri, ovvero il 73% dei commensali.

I sintomi principali sono stati sempre gli stessi: un intenso dolore orofaringeo (nel 42% dei casi), una sensazione di gonfiore in bocca o in gola (29%) e la difficoltà di deglutire (29%) accompagnati, talvolta, anche da un’eruzione cutanea. Si sono sempre manifestati dopo circa tre ore dall’ingestione, fatto che fa escludere una reazione allergica acuta.

L’analisi dell’ANSES

Per questo i ricercatori dell’ANSES si sono posti alcune domande, e cioè: l’intossicazione arrivava davvero dagli asparagi oppure si doveva imputare qualche altra erba selvatica, finita inavvertitamente nel mazzo? L’origine della pianta, le modalità di cottura e la quantità assunta avrebbero potuto fare la differenza? E infine, la pianta contiene sostanze tossiche?

Per rispondere adeguatamente, hanno deciso di analizzare nel dettaglio i casi giunti al CAP nel 2022 e nel 2023, in modo da avere tutti gli elementi necessari, e hanno analizzato campioni raccolti direttamente nei boschi della zona, così come altri venduti in mercati e supermercati. In totale, nel biennio ci sono stati otto casi di persone intossicate in pasti che avevano coinvolto venti persone, 12 delle quali avevano avuto sintomi (in quattro casi non gravi). La provenienza degli asparagi era stata varia, ma un botanico ha confermato che si trattava sempre di questa pianta, e non di altre. In tutti i casi gli asparagi sono stati consumati poco tempo dopo la raccolta, bolliti o cotti al vapore o in padella, e mangiati in quantità variabili da poche unità a una trentina.

Per quanto riguarda le persone intossicate, si è trattato di uomini e donne, di età compresa tra 36 e 72 anni, nessuno dei quali aveva una storia di allergie alimentari, e i sintomi sono sempre comparsi qualche ora dopo il pasto.

Le sostanze negli asparagi dei boschi

I dati relativi ai soggetti coinvolti hanno permesso di escludere cause quali la presenza di altre piante, e ha spinto i ricercatori a concentrarsi sul contenuto, alla ricerca di possibili sostanze responsabili dell’intossicazione, anche perché, in base alla letteratura scientifica pubblicata, non ci sono mai state ricerche approfondite sull’argomento.

Per i test, gli studiosi hanno ridotto in polvere i campioni e successivamente hanno sciolto questa polvere in acqua. La soluzione, che aveva una consistenza viscosa, al microscopio risultava piena di mucillagini e di cristalli di ossalato di calcio in forma di aghi (rafidi). Aghi dello stesso tipo sono presenti in diverse piante come le Aracee, che risultano irritanti al contatto, e questo ha fornito un indizio importante sui possibili responsabili dei sintomi.

L’analisi cromatografica, oltre a confermare mucillagini (costituite da zuccheri complessi che assorbono molta acqua) e rafidi, ha poi mostrato la presenza di zuccheri, acidi grassi e sitosterolo, un grasso non tossico diffusissimo nel mondo vegetale.

L’ipotesi sui sintomi

L’ipotesi più probabile è che a causare i disturbi orofaringei siano i cristalli di ossalato di calcio, che resistono alla cottura. Questi minuscoli aghi, conficcandosi nelle mucose, eserciterebbero un’azione irritante meccanica. Inoltre, le mucose danneggiate non riuscirebbero a svolgere al meglio le loro funzioni, facilitando l’arrivo anche di altre sostanze potenzialmente dannose.

Anche le mucillagini potrebbero avere un ruolo. Inizialmente catturerebbero i rafidi, ma poi li rilascerebbero nel tempo, e questo spiegherebbe la latenza tra il consumo e i sintomi. Potrebbe inoltre esistere una suscettibilità individuale, che per definizione è specifica di ogni persona. Inoltre, alcuni pazienti avevano mangiato asparagi dei boschi negli anni precedenti senza avvertire alcun disturbo.

Si tratta però di ipotesi da confermare con studi ad hoc, anche con confronto con piante ricche di afidi o note per provocare effetti simili.

Secondo l’ANSES, non è necessario vietare il consumo di questi vegetali. Tuttavia, poiché la loro diffusione sta aumentando, sarebbe opportuno informare sia il pubblico che gli operatori sanitari, e migliorare l’attività di monitoraggio e di report dei casi.

In caso di dubbio, è bene rivolgersi a un medico o a un centro antiveleni, avendo cura di fotografare ciò che si è mangiato, per aiutare i sanitari a capire rapidamente come intervenire.

