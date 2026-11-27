Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo al prodotto Aquafaba a marchio In-Vece: si tratta di un sostitutivo vegano dell’uovo in polvere a base di ceci disidratati. L’allerta è scattata in seguito alla segnalazione dell’Ospedale Gaslini di Genova di una grave reazione in un paziente minore con allergia accertata alle proteine dell’uovo, insorta dopo il consumo di dolci preparati con il prodotto. Sono interessati i lotti L 501 con il termine minimo di conservazione (TMC) 02/2027 e 2025121301 con il TMC 12/2027. Il prodotto è distribuito in sacchetti da 200 grammi e proviene dalla Cina.

Nel corso degli accertamenti presso i distributori, i Carabinieri del NAS di Genova hanno sequestrato le confezioni rinvenute e prelevato campioni per la ricerca dell’allergene. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di proteine dell’uovo non dichiarate. L’allerta è stata segnalata anche al RASFF (notifica 2026.10317).

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle proteine dell’uovo di non consumare il prodotto appartenente ai lotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto segnalato possono restituirlo al punto vendita o al rivenditore online d’acquisto.

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