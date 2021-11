Agricoltura: il 2021 è stato un anno nero. Il dossier del WWF pone serie riflessioni sulla situazione climatica

Altro prodotto iconico dell’agricoltura italiana e mediterranea, l’olio d’oliva viene prodotto a partire da più di 500 cultivar specifiche del nostro territorio. La produzione di quest’anno segna un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, ma il dato non è in realtà positivo come sembra. L’olivo alterna annate di produzione scarsa ad annate di produzione abbondante; di conseguenza, la crescita del 15%, in un anno che doveva essere di alta produzione, è di molto inferiore alle attese. A ciò si aggiunga che si tratta di un dato medio nazionale, che nasconde ampie fluttuazioni regionali: a fronte di alcune regioni del Sud che hanno registrato incrementi produttivi comunque più o meno inferiori alle attese, vi sono regioni del Nord e Centro che hanno avuto cali disastrosi, fino al 60-80%. Di fronte all’incertezza della produzione domestica, l’industria dell’imbottigliamento ricorre a prodotto di importazione, determinando una sempre maggiore diffusione sul mercato di prodotto di origine estera o mista.

L’Europa è il secondo produttore mondiale di miele. In Italia il 2021 è stata l’annata apistica destinata a entrare nelle cronache del settore come la più critica degli ultimi decenni. La produzione italiana di miele è stata pesantemente compromessa prima dal freddo tardivo nella primavera 2021, che ha danneggiato le fioriture del tarassaco e del ciliegio, con anche la quasi totale perdita della produzione di miele di acacia, così come sono andate perse le fioriture di mandorlo, ciliegia, asfodelo, trifoglio e agrumi al Sud azzerando le produzioni di nettare necessario per permettere alle api di nutrirsi e svilupparsi. Il risultato è stato un calo fino al 95% della produzione di miele diffuso su tutto il territorio nazionale, al punto che è stato annullato un importante appuntamento fieristico, la Settimana del Miele di Montalcino.

Tra qualche anno l’avocado diventerà il frutto tropicale più venduto al mondo da un lato per l’impennata della domanda globale e per il boom della produzione, che dovrebbe triplicare entro il 2030. L’avocado è ormai considerato un “super food”, molto di moda, ma anche gli altri frutti tropicali sono sempre più presenti nei supermercati e sulle nostre tavole: non più solo ananas e banane, ma anche mango, papaya e frutto della passione. Buona parte di questi frutti sono sempre arrivati dal Sud America, compiendo un viaggio molto lungo per arrivare nelle nostre case. Paradossalmente per questa tipologia di frutta il cambiamento climatico ha creato delle opportunità: è il caso della produzione di frutti tropicali sul territorio italiano, prioritariamente in Sicilia e, in misura minore, in Calabria e Puglia, un trend in costante crescita, con superfici raddoppiate negli ultimi tre anni, soprattutto ad opera di giovani agricoltori. Acquistare banane, avocato, mango, frutto della passione di provenienza italiana può essere una scelta vincente proprio per contrastare lo stesso cambiamento climatico: come per tutti gli acquisti “a km zero”, si risparmiano le notevoli emissioni di gas serra legate al trasporto da località remote”.

Il testo è estrapolato dal report “2021 Effetto clima – L’anno nero dell’agricoltura italiana” pubblicato dal WWF nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione