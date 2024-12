L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma durante la cottura a temperature elevate di alimenti ricchi di amido. Scoperta nei cibi per la prima volta nel 2002 da ricercatori svedesi, da allora è oggetto di studio per i suoi potenziali rischi sulla salute umana. Un recente articolo pubblicato su Stiftung Warentest ha approfondito l’argomento, spiegando come si forma, in quali alimenti si trova e come minimizzarne l’esposizione.

Come si forma l’acrilammide nei cibi?

La formazione di acrilammide avviene durante la reazione di Maillard, un processo chimico responsabile della brunitura di alimenti come patate e cereali. Questo avviene quando gli zuccheri naturalmente presenti, come il glucosio, reagiscono con l’amminoacido asparagina a temperature superiori ai 120°C. Sebbene la reazione generi sapori e aromi piacevoli, produce anche acrilammide, una sostanza considerata potenzialmente cancerogena.

Secondo i test condotti dalla rivista, gli alimenti più a rischio sono:

– Patate e derivati: patatine fritte, chips, patate al forno.

– Cereali: biscotti, cracker, pane tostato, muesli croccante.

– Caffè: specialmente caffè tostato e macinato.

Prodotti come crostini, craker o dolci natalizi, ad esempio panpepato e biscotti speziati, possono contenere livelli variabili di acrilammide, soprattutto se cotti in modo eccessivo.

Quanto è diffuso il problema?

Secondo analisi condotte da Stiftung Warentest su vari alimenti, tra cui patatine, caffè e prodotti da forno, la maggior parte dei cibi è riuscita a mantenere i livelli di acrilammide al di sotto dei limiti imposti dalle normative europee.

I valori limite variano a seconda del gruppo di prodotti. Per il pane di grano tenero, ad esempio, è di soli 50 microgrammi di acrilammide per chilogrammo, mentre è di 400 microgrammi per chilogrammo per il caffè tostato e fino a 4.000 microgrammi per chilogrammo per il caffè di cicoria. Le differenze derivano dalle possibilità tecniche che i produttori hanno per ridurre il contenuto di acrilammide nei loro prodotti. Tuttavia, alcuni prodotti, in particolare le chips e alcuni biscotti, hanno mostrato concentrazioni più elevate, specialmente in assenza di adeguate misure di riduzione. Test specifici sul caffè espresso hanno evidenziato un contenuto più alto rispetto ai caffè filtrati, anche se i livelli nella bevanda finale restano entro soglie considerate sicure.

Rischi per la salute

Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’acrilammide è classificata come “probabilmente cancerogena per l’uomo”. Studi su animali hanno evidenziato che l’acrilammide e il suo metabolita, il glicidammide, possono danneggiare il DNA, aumentare il rischio di tumori e avere effetti negativi sul sistema nervoso e sulla riproduzione. Non esiste una dose sicura: anche quantità minime possono comportare rischi, soprattutto con esposizioni prolungate.

I bambini, in proporzione al loro peso corporeo, sono particolarmente vulnerabili. Spesso consumano cibi come patatine, biscotti e cereali, che rappresentano una significativa fonte di esposizione.

Come ridurne l’esposizione?

Sia a livello industriale che domestico, esistono strategie per limitare la formazione di questa sostanza:

– Regolare le temperature di cottura: cuocere gli alimenti al forno a non più di 190°C (170°C con ventilazione).

– Preferire dorature leggere: evitare di bruciare pane, patate o altri alimenti.

– Scegliere ingredienti giusti: ad esempio, usare lievito chimico invece del carbonato d’ammonio, noto per aumentare la formazione di acrilammide.

Protezione dei consumatori

Dal 2011, l’Unione Europea ha stabilito delle linee guida per ridurre i livelli di acrilammide negli alimenti. Produttori e ristoratori sono tenuti a seguire specifici protocolli di preparazione, come l’uso di varietà di patate a basso contenuto di zuccheri. Sebbene sia impossibile evitarla del tutto, adottare tecniche di cottura consapevoli può ridurre significativamente l’esposizione, contribuendo a una dieta più sana e sicura.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

