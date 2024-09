Nonostante nel nostro Paese l’acqua del rubinetto sia più sicura e nettamente più economica di quella in bottiglia, gli italiani che la bevono regolarmente sono circa tre su dieci. Molti, infatti, ritengono l’acqua potabile sia “a rischio contaminazione” o meno “salubre” di quella in bottiglia. In realtà, come abbiamo sottolineato in altre occasioni, nella maggioranza dei casi l’acqua di rete, come quella minerale, proviene da falde sotterranee profonde e quindi in linea di massima da ambienti protetti. È inoltre sottoposta a controlli rigorosi e, quando necessario, trattata con filtri idonei a purificarla.

La contaminazione ambientale da Pfas

Tuttavia, la presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) nell’acqua potabile non è ancora regolamentata a livello nazionale. Gli Pfas sono composti chimici molto usati dall’industria perché conferiscono ai prodotti caratteristiche idrorepellenti e oleorepellenti. Si tratta di sostanze particolarmente persistenti che, nel corso del tempo, si accumulano nell’ambiente, penetrando nel terreno arrivando alle falde sotterranee. Questo fa sì che possano entrare nella catena alimentare e inquinare le fonti di acqua. Dopo aver analizzato gli studi relativi ai loro effetti sull’uomo, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare li ha classificati come sostanze estremamente pericolose e ha stabilito delle soglie di sicurezza. Così come nell’ambiente, infatti, gli Pfas si accumulano nell’organismo, con rischi importanti per la salute.

Nel frattempo si susseguono i casi di contaminazione segnalati in Europa da Pesticide Action Network che lo scorso luglio ha denunciato la massiccia presenza di un composto derivato dalla degradazione degli Pfas nelle acque potabili del Continente. Naturalmente, le acque in bottiglia non sono affatto esenti da questo rischio. Tra gli esempi più recenti spicca la contaminazione, da Pfas e non solo, delle acque di due brand francesi di proprietà di Nestlé. Per quanto riguarda l’Italia, nel maggio del 2023 Greenpeace ha pubblicato i risultati di analisi che riportavano la contaminazione di quasi il 20% dei campioni di acqua potabile analizzati in Lombardia a partire dal 2018 e ha segnalato dei casi anche nell’area di Torino.

La nuova legge sull’acqua potabile

Ora, se la buona notizia è che nel 2020, è stata varata una nuova direttiva europea, recepita nel nostro Paese con il decreto legge n. 18 del 23 febbraio 2023, che aggiorna e rende più rigorosi i parametri microbiologici e chimici delle acque potabili e introduce limiti specifici per 30 Pfas. La cattiva notizia è che la normativa entrerà in vigore a pieno regime nel 2026, ma è già “vecchia”. Lo sottolinea Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento di Greenpeace, che evidenzia come il testo sia già superato dalle evidenze degli studi della comunità scientifica internazionale. “Tant’è – dice – che alcuni paesi europei hanno già adottato norme più restrittive”.

Le analisi sull’acqua potabile in Italia

E nel frattempo? Come stanno oggi le nostre acque potabili? Altroconsumo ha condotto un’analisi specifica. I campioni sono stati raccolti in 38 fontanelle nel centro di 34 città italiane (due i prelievi a Torino, Milano, Roma, Napoli). La raccolta è avvenuta tra il 16 giugno e il 4 luglio 2024 e sono state ricercate 30 sostanze perfluoroalchiliche seguendo le metodiche ufficiali. I risultati hanno mostrato che tutti i campioni non solo rispettano il limite previsto dalla nuova direttiva europea ma, secondo quanto rilevabile, non contengono nessuno dei Pfas ricercati.

Un’indagine più ampia è però ai nastri di partenza. Il 23 settembre, infatti, Greenpeace Italia partirà dalla Toscana con un’iniziativa che intende mappare la contaminazione da Pfas in tutto il Paese. “Per cinque settimane il nostro team attraverserà le regioni, raccogliendo campioni di acqua potabile alla ricerca di queste sostanze – spiega Giuseppe Ungherese –. La spedizione terminerà alla fine di ottobre e toccherà 220 città, isole comprese. Raccoglieremo i campioni per analizzare oltre 60 molecole appartenenti al gruppo Pfas, comprendendone alcune che non rientrano nella normativa europea, ma la cui pericolosità è stata dimostrata”. Nell’attesa dei risultati (per seguire l’andamento della campagna vedi il sito di Greenpeace Italia), è sempre più evidente la necessità di bandire queste sostanze, evitando così di immetterle nell’ambiente.

