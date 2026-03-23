La spinta dei cittadini e delle inchieste accelera il dibattito sulla tutela degli equidi e sulla nostra coerenza etica.

Mentre l’Unione Europea focalizza la propria attenzione normativa sul tema del meat sounding (il divieto di usare per prodotti vegetali, nomi tipicamente usati per la carne) in Italia il dibattito pubblico si sposta su una questione di etica e sensibilità civile: la tutela degli equidi. Una petizione lanciata dall’organizzazione Animal Equality ha recentemente superato la soglia critica delle 250.000 firme, chiedendo al Governo italiano un passo storico: riconoscere cavalli, asini e muli come animali d’affezione.

L’obiettivo della campagna è chiaro: equiparare giuridicamente i cavalli a cani e gatti, vietandone definitivamente la macellazione a scopo alimentare, l’allevamento per la produzione di carne e l’esportazione. Questa transizione non è un’utopia, ma un modello già adottato con successo da altri Paesi europei, come la Grecia, che nel 2020 ha blindato la protezione di questi animali con una legislazione specifica.

Attualmente, diverse proposte di legge — presentate trasversalmente da esponenti di vari schieramenti (tra cui Brambilla, Cherchi, Zanella ed Evi) — sono in discussione alla Camera. Queste includono non solo il divieto di abbattimento, ma anche misure per la riconversione degli allevamenti, offrendo una via d’uscita economica sostenibile per il settore.

Il calo dei consumi e il sentimento degli italiani

I dati parlano di un cambiamento culturale profondo. Secondo una recente indagine Ipsos, l’83% degli italiani dichiara di non consumare carne di cavallo. Di questi, ben il 73% motiva la scelta con l’empatia che prova verso l’animale. La macellazione equina in Italia è in calo costante da oltre un decennio, segno che il mercato sta già recependo una nuova bussola morale.

“Il superamento delle 250mila firme dimostra che i cittadini considerano gli equidi compagni di vita, non cibo,” ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia.

Le criticità nei macelli: l’inchiesta

A spingere l’opinione pubblica verso il “no” alla macellazione sono state anche le recenti denunce del team investigativo di Animal Equality. Un’inchiesta condotta tra il 2024 e il 2025 ha documentato gravi violazioni delle norme sul benessere animale in strutture del Nord Italia, evidenziando negligenze sistematiche nelle fasi di stordimento e abbattimento.

La richiesta di Animal Equality non è solo un atto di compassione, ma il riflesso di una società che evolve. Tuttavia, questa distinzione appare come una scelta culturale arbitraria, priva di reali differenze scientifiche sulla capacità di soffrire. Se da un lato celebriamo il cavallo come “compagno”, dall’altro continuiamo ad accettare la macellazione di specie come suini e bovini, che la scienza riconosce come esseri altrettanto senzienti, intelligenti e capaci di legami sociali complessi. La distinzione tra ‘animale d’affezione’ e ‘animale da reddito’ appare dunque più come una costruzione culturale che una differenza basata su reali criteri biologici o cognitivi. Una consapevolezza che, una volta acquisita, invita inevitabilmente a riflettere su dove tracceremo, in futuro, il confine della nostra compassione.

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