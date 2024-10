La conservazione e il trattamento degli alimenti comporta il contatto con non meno di 14.mila sostanze dette FCC (da Food Contact Chemicals), circa 1.800 delle quali possono migrare dalle confezioni, dai contenitori o durante i procedimenti industriali. Decine di esse possono avere conseguenze negative sulla salute umana, mentre molte altre, probabilmente, non ne hanno, ma le conoscenze sono ancora assai limitate, anche per la difficoltà oggettiva di effettuare ricerche e analisi in campioni biologici su più composti. Ora però uno studio pubblicato sulla rivista del gruppo Nature Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology dalle ricercatrici e dai ricercatori della Food Packaging Forum Foundation di Zurigo, in Svizzera, fa il punto su quanto scoperto finora in cinque programmi di biomonitoraggio di popolazione, e sui dati contenuti in tre grandi database dedicati a ciò che accade nei campioni biologici di persone esposte a sostanze chimiche.

Lo studio svizzero sulle sostanze chimiche a contatto con gli alimenti

In totale, il gruppo di ricerca ha trovato nei campioni biologici oltre 3.600 diverse sostanze chimiche a contatto con gli alimenti, pari al 25% di quelli cercati. Sangue, urine, latte materno, sudore, saliva, respiro, placenta, pelle, tessuto adiposo: ogni possibile distretto contiene quantità più o meno elevate di FCC, in miscele e quantità variabili. Per quanto riguarda i biomonitoraggi, su 194 sostanze chimiche pericolose ne sono state trovate 80, mentre per i campioni dei database, su 175 cui era stata attribuita una priorità a causa della loro pericolosità, ne sono state trovate 63; al contrario, per 59 di esse le analisi erano gravemente deficitarie, fatto comunque grave.

I commenti

Al di là dei numeri, ciò che emerge è la sorprendente quantità di sostanze chimiche a contatto con gli alimenti che entrano nel corpo umano, arrivando direttamente dagli alimenti, e la scarsità delle informazioni di cui disponiamo. Negli elenchi pubblicati nell’articolo si ritrovano classi di composti come le PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e i plastificanti (tra quelli maggiormente rappresentati), gli ftalati, i metalli pesanti, le sostanze organiche volatili (VOC), i pesticidi, le diossine, i perclorati, i bisfenoli, i benzeni e molti altri. I risultati degli studi degli ultimi anni riguardano di solito una delle categorie, in una tipologia di campioni, ma non dicono quasi mai nulla sull’insieme delle FCC e sulle conseguenze a lungo termine.

Gli autori, per migliorare la condivisione delle informazioni nella comunità scientifica internazionale, hanno creato un loro database pubblico, lo FCChumon (da Database on Food Contact Chemicals Monitored in Humans), nel quale hanno inserito i dati pubblicati, e che è ora a disposizione di altri ricercatori che vogliano proseguire con il censimento. Anche così – si spera – le informazioni potranno circolare di più, e impiegare meno tempo a diffondersi.

Jane Munke, tra i firmatari del lavoro, ha concluso: “Il lavoro evidenzia il fatto che i materiali a contatto con gli alimenti non sono completamente sicuri, anche se possono essere conformi alle normative, perché trasferiscono nelle persone sostanze chimiche note per essere pericolose. Vorremmo che queste nuove evidenze fossero utilizzate per migliorare la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti – sia dal punto di vista delle normative ma anche da quello dello sviluppo di alternative più sicure”.

