Le normali pratiche di lavaggio della buccia non garantiscono una riduzione della concentrazione di pesticidi sufficiente, almeno nelle mele. Anzi, residui di alcuni dei composti più utilizzati si ritrovano quasi sempre anche negli strati più superficiali della polpa. Sarebbe quindi opportuno intervenire su quantità e modalità di utilizzo dei fitofarmaci sui frutti, e fornire ai consumatori consigli adeguati affinché tutti evitino di assumere i pesticidi insieme alla frutta.

La conferma giunge da uno studio pubblicato su Nano Letters, nel quale si propone una nuova tecnica per l’identificazione e la quantificazione dei residui di pesticidi, nel quale si mostra come i fitofarmaci non vengano dilavati integralmente dalle bucce delle mele tramite un semplice risciacquo e, anche qualora lo fossero, si ritrovano comunque in piccole quantità nella polpa.

Il nuovo metodo di rilevazione

I ricercatori di alcune università cinesi hanno infatti trovato il modo di rilevare le due molecole con un metodo non invasivo e relativamente semplice da utilizzare: un tipo specifico di spettroscopia al laser (spettroscopia Raman amplificata da superfici). Il concetto di base è quello di creare un idrogel di cellulosa che forma una pellicola trasparente, flessibile e rugosa. Si immerge poi la pellicola in una soluzione di nitrato d’argento per rivestire i solchi di nanoparticelle di argento. Una volta distesa sulla buccia, la pellicola vi aderisce perfettamente, e senza alterare il frutto.

A quel punto, si passa sotto il laser la mela (in questo caso) “ricoperta”, e proprio grazie al rivestimento e alle sue particolari rugosità, modificate dal contatto con il pesticida, si ottiene un’immagine diversa a seconda del tipo e di quantità di molecola presente: una sorta di firma, che permette di rilevare quantità molto piccole di fitofarmaci.

Residui di pesticidi sulle mele anche dopo il lavaggio

Per testare l’efficacia della tecnica, gli scienziati hanno usato due dei prodotti più vecchi usati come fungicidi, il carbendazim, vietato in Europa ma legale in molti Paesi, e il tiram, approvato per la prima volta nel 1948. Nel test effettuato i ricercatori hanno spruzzato i due fungicidi, da soli o insieme, sulla superficie di alcune mele e poi le hanno sottoposte a un lavaggio identico a quello che si può fare normalmente in casa. Si è visto, quindi, che entrambi erano presenti, sia pure in piccole quantità, tanto sulla buccia che nella parte più esterna della polpa anche dopo il lavaggio (il raggio laser raggiunge i primi 30 micrometri della polpa).

Con le opportune modifiche, un sistema di questo tipo potrebbe essere utilizzato anche su altri frutti a buccia quali i meloni, così come nei cereali (per esempio nel riso), o in animali allevati come i gamberi, il cui carapace potrebbe concentrare farmaci utilizzati nell’acquacoltura. Una volta standardizzato il metodo di produzione delle diverse pellicole – concludono gli autori – questo tipo di test potrebbe essere alla portata di molti produttori, anche perché è economico e di facile utilizzo (a patto di disporre di un sistema di spettroscopia al laser).

