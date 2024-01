Il 2024 non inizia bene, dal punto di vista della contaminazione degli alimenti con sostanze che non dovrebbero essere presenti in ciò che si mangia. Nel giro di poche ore sono infatti usciti due studi preoccupanti, uno dei quali conferma l’amplissima diffusione dei plastificanti negli alimenti confezionati, l’altro quella delle nano e microplastiche nelle bottiglie di acqua, e in quantità nettamente superiori a quanto ipotizzato finora.

Il primo test su alimenti e bevande

Il primo è un rapporto di Consumer Reports, l’associazione ambientalista statunitense che da 25 anni si occupa, tra le altre cose, di plastiche e di plastificanti, rendendo noto periodicamente i risultati di test accurati ed estesi a decine di alimenti e bevande. Nell’edizione appena presentata, i ricercatori hanno verificato la presenza di due classi di plastificanti più comuni, gli ftalati e i bisfenoli (quello A, ma anche altri), in 67 bibite e cibi venduti nei supermercati e in 18 prodotti di fast food.

Gli autori hanno analizzato alimenti quali paste e ravioli, pollo e pesce, carne, yogurt, pizza, bibite dolci e gassate, tè freddi, frutta e verdura in scatola, salse, formaggi, gelati, pane, riso, cerali da colazione e alimenti per l’infanzia, verdure biologiche e non, tonno e sardine in scatola, e altro ancora, trovando una realtà in chiaroscuro (più scuro che chiaro). Infatti, il 79% dei prodotti analizzati conteneva bisfenolo A, anche se i valori erano mediamente inferiori rispetto a quelli dell’indagine precedente, del 2009.

Per quanto riguarda gli ftalati, invece, sono stati trovati praticamente in tutti i campioni (ciascuno dei quali è stato controllato almeno due-tre volte), anche se quelli per i quali sono state fissate soglie erano in concentrazioni inferiori ai limiti di legge. Il problema, però, con gli ftalati, è che ne esistono decine, e solo per alcuni esistono valori soglia. Lo stesso, sia pure in misura minore, vale per i bisfenoli: solo il tipo A è controllato, di solito, e solo esso è stato bandito da alcuni prodotti (come del resto gli ftalati), ma gli altri come il B sono presenti, e spesso senza che neppure si sappia.

Nano e microplastiche da diverse fonti

Questa situazione, secondo gli autori, dipende da diversi fattori. Innanzitutto, la ricerca sui plastificanti alternativi e non tossici non ha ancora portato a molecole che possano sostituire adeguatamente quelle in uso da decenni. Inoltre, anche se numerosi effetti negativi sulla salute sono ormai noti (sono tutti perturbanti o distruttori endocrini, cioè interferiscono con i sistemi ormonali dell’organismo, con numerose ripercussioni negative), è molto difficile verificare il ruolo specifico di ciascuna di queste sostanze, le reciproche interazioni, l’accumulo nel tempo nell’organismo. Tra l’altro, ogni giorno il corpo umano ne assimila da numerose fonti, non solo alimentari, e anche di questo si deve tenere adeguatamente conto, nelle valutazioni sul rischio.

Tuttavia, l’ampia variabilità nelle concentrazioni rinvenute, che variano anche di quattro volte, così come il miglioramento rispetto ad alcuni anni fa, dimostra anche un altro fatto: abbassare la concentrazione di queste sostanze è possibile, con opportuni accorgimenti e metodi di lavorazione.

Nano e microplastiche nell’acqua in bottiglia

Il secondo studio, pubblicato su PNAS dai ricercatori della Columbia e della Rutgers University di New York, getta una nuova, inquietante luce sul contenuto dell’acqua delle bottiglie in plastica, che sembra contenere molte più nano e microplastiche di quanto ipotizzato finora. I nuovi dosaggi sono il risultato di una tecnica di spettroscopia Raman, messa a punto presso la Columbia University che permette, grazie a due laser incrociati, di identificare particelle nanometriche di sette polimeri, e quindi di studiare nanoplastiche che, finora, erano sempre sfuggite alle analisi più sofisticate, a causa delle loro dimensioni (un nanometro è un miliardesimo di metro).

Quali polimeri?

Grazie a essa, i ricercatori hanno analizzato l’acqua minerale di tre tra i più popolari marchi venduti negli Stati Uniti (senza specificare quali), e hanno trovato tra le 110.000 e le 370.000 particelle per litro (240.000 in media). Nel 90% dei casi erano nanoplastiche, e nel restante 10% microplastiche. Ciò significa che, se confermata, la concentrazione di nanoplastiche nelle acque in bottiglia è da dieci a cento volte superiore rispetto a quella stimata fino a oggi. Interessante, poi, anche la tipologia di polimero rinvenuta.

Ovviamente in gran parte si tratta di PET (polietilentereftalato), la plastica con la quale sono realizzate quasi tutte le bottiglie, ma il primo, quantitativamente, è risultato essere la poliammide che, secondo gli autori, paradossalmente, potrebbe provenire dai filtri utilizzati nelle aziende prima dell’imbottigliamento, proprio per cercare di eliminare le nano e microplastiche. Poi si trovano anche polistirene, polivinilcloruro e polimetilmetacrilato. Questi polimeri, che sono tra i più utilizzati, rappresentano però solo il 10% dei residui: tutto il resto non si sa ancora da che cosa sia composto, e anche questo è un risultato inquietante.

Quanto alla provenienza, in parte le nano e le microplastiche derivano dallo sfregamento dei tappi, come mostrato in uno studio pubblicato dall’Environmental Working Group, ma soprattutto arrivano dalle fasi della lavorazione, e dall’esposizione al sole e agli stress atmosferici e meccanici cui sono sottoposte le bottiglie e dal fatto che nano e microplastiche sono ormai ubiquitarie, sulla Terra.

Margini di miglioramento

Tuttavia, anche in questo caso, la grande variabilità riscontrata dimostra che, adottando buone pratiche, la situazione potrebbe migliorare. Secondo gli autori, inoltre, è indispensabile approfondire gli studi sugli effetti delle nanoplastiche nell’organismo, dal momento che il diametro nanometrico permette loro di raggiungere qualunque distretto corporeo.

Infine, è necessario analizzare meglio il tema per l’acqua di rubinetto. Per quanto c’è già stato nel 2022 uno studio italiano che aveva dimostrato concentrazioni di nano e microplastiche nettamente inferiori rispetto alle bottiglie in plastica.

