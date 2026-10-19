Si allarga, e di molto, il richiamo del vitello tonnato per Listeria della scorsa settimana. Infatti, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di numerosi lotti di vitello tonnato, tacchino al forno e lonza di maiale venduti con i marchi Portami Via di Eurospin e A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Di seguito i prodotti richiamati.

Portami Via Eurospin

Tacchino arrosto al limone, in vaschette da 170 grammi, con i numeri di lotto L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026;

Vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi, con i numeri di lotto L264/26, 265/26,266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.

A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia

Tacchino al forno, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;

Arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;

Lonza di maiale, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026;

Vitello tonnato, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026;

Vitello tonnato, in vaschette da 300 grammi, con i numeri di lotto L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026.

In particolare, a produrre vitello tonnato, tacchino arrosto e lonza di maiale, anche per Eurospin Italia Spa, è stata l’azienda A.M.M.53 Srl nello stabilimento di produzione si trova invia Gioberti 36, a Spresiano, in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT M2V1X UE).

Il primo richiamo del vitello tonnato Eurospin

Una settimana fa, il Ministero aveva già segnalato il richiamo di un altro lotto di vitello tonnato a marchio Portami Via di Eurospin, prodotto sempre da A.M.M.53 Srl, per la presenza di Listeria monocytogenes (leggi qui l’articolo sul primo richiamo del vitello tonnato). Ora l’allerta si allarga anche ad altri lotti, oltre che a tacchino arrosto e lonza di maiale.

A causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes, l’azienda raccomanda di non consumare i prodotti a marchio Eurospin e A.M.M.53 con i numeri di lotto e le date di scadenza sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 217 richiami e ritiri, per un totale di 479 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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