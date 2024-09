Nel mondo sono in commercio non meno di 80mila tipi di integratori alimentari con supposti effetti benefici sulla salute, per un giro di affari che, solo negli Stati Uniti, nel 2023 ha superato i 150 miliardi di dollari, avvicinandosi a quello dei farmaci veri e propri. Eppure, a uno sguardo più attento, ciò che balza agli occhi è l’opacità di prodotti che possono mettere a rischio la salute di chi li utilizza. Secondo alcune stime, nel decennio 2010-2020 negli Stati Uniti integratori non controllati hanno provocato un aumento della necessità di trapianti di fegato del 70%, rispetto a quanto accaduto tra il 1994 e il 2009.

A ricordarlo è uno studio pubblicato su JAMA da un gruppo di esperti che lavora da tempo sul tema dei rischi per il fegato degli integratori e sulle lacune della regolamentazione del mercato statunitense. I ricercatori dell’Università del Michigan di Ann Arbor, infatti, avevano già pubblicato, nel 2019, una ricerca preoccupante. Analizzando 272 prodotti normalmente venduti negli Stati Uniti, avevano dimostrato che più della metà di essi (il 51%) aveva etichette sbagliate, che non illustravano quanto effettivamente contenuto (verificato tramite test specifici) e che vantavano effetti mai dimostrati, prevalentemente relativi alla perdita di peso, al vigore sessuale e ad aspetti estetici.

Lo studio su integratori e fegato

Ora hanno fatto un passo ulteriore, verificando l’esposizione di un campione significativo di popolazione che aveva preso parte a una delle rilevazioni chiamate NAHNES (da National Health and Nutrition Examination Survey) a sei integratori di origine vegetale potenzialmente tossici per il fegato: la curcumina, il tè verde, la cimicifuga o black cohosh, la Garcinia cambogia, l’ashwagandha o ginseng indiano e il riso rosso fermentato.

Innanzitutto, gli integratori sono davvero diffusi: il 4,7% delle poco meno di 10mila persone intervistate (età media: 47,5 anni, uomini e donne) ha ammesso di aver assunto integratori contenenti uno tra i sei principi attivi nei 30 giorni precedenti, per lo più senza aver chiesto al proprio medico. Il dato, trasposto sull’intera popolazione statunitense, equivarrebbe a 15 milioni di persone che nel mese precedente hanno assunto sostanze che possono rappresentare un rischio per il fegato. Per confronto, le persone che, nello stesso arco di tempo, assumono farmaci tradizionali che possono essere tossici per il fegato quali alcune statine o alcuni antinfiammatori non steroidei sono in numero simile.

Curcumina e té verde i preferiti

Poi, andando più nello specifico, gli autori hanno visto che la sostanza più amata è la curcumina, consumata dal 3,46% del campione, seguita dal tè verde (1,01%), dall’ashwagandha e dalla cimicifuga (0,38%) e poi dal riso rosso fermentato (0,19%). Infine, tra chi sceglie la curcumina, il 26,8% lo fa pensando che sia benefica per le articolazioni e l’artrosi, mentre chi preferisce il tè verde nel 27,2% dei casi pensa di migliorare così le proprie energie e chi assume Garcinia cambogia ritiene che questa possa aiutare a perdere peso.

Lo scopo del lavoro – hanno spiegato gli autori – non è spaventare le persone, anche perché esso non dimostra affatto un legame tra l’assunzione di questi integratori e un danno epatico o una necessità di trapianto. Piuttosto, è avvisare i consumatori affinché chiedano al proprio medico prima di assumere qualunque integratore e, contemporaneamente, sollecitare i legislatori a regolamentare meglio tutto il settore, a cominciare dalle regole sull’etichettatura per continuare con i controlli sui principi attivi e con le indicazioni per i clienti.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1