L’emicrania rappresenta un disturbo debilitante per molti adulti e bambini, e alcuni studi suggeriscono che determinati integratori nutraceutici potrebbero contribuire a ridurne la frequenza e la gravità. Ne ha parlato recentemente il Clinical Digest, la newsletter curata dal National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) americano. La ricerca analizza gli approcci complementari per le cefalee e in particolare per l’emicrania*.

Il coenzima Q10

Il coenzima Q10 è un integratore che ha destato interesse nella gestione delle emicranie. Un’analisi del 2021 su sei studi ha indicato che il coenzima Q10 potrebbe ridurre la durata e la frequenza delle emicranie, ma le evidenze sono ancora limitate, lasciando incertezze sulla sua effettiva utilità. Nonostante non siano stati riportati seri effetti collaterali, è importante notare che il coenzima Q10 potrebbe interagire con alcuni farmaci.

Il partenio

La pianta di partenio è stata oggetto di studi contrastanti sulla sua efficacia nella prevenzione delle emicranie. Un’analisi di Cochrane del 2020 ha mostrato che una riduzione nell’attacco emicranico mensile, ma le prove sono considerate di bassa qualità. Le società scientifiche variano nelle loro raccomandazioni, con alcune suggerendo di non utilizzare il partenio per la profilassi dell’emicrania e altre indicando un suo possibile beneficio.

Il magnesio

Il magnesio è stato proposto come possibile trattamento preventivo per le emicranie, ma le ricerche sono in corso per confermare la sua efficacia. Alcuni studi indicano che il magnesio potrebbe ridurre la frequenza delle emicranie, ma è essenziale sottolineare che dosi elevate possono causare effetti collaterali, come diarrea e crampi addominali.

La riboflavina

Un altro integratore in considerazione è la riboflavina, che ha mostrato benefici in alcuni studi sulla prevenzione delle emicranie. Tuttavia, le raccomandazioni variano tra le società scientifiche, e sebbene la riboflavina sembri ben tollerata, è importante discuterne con un professionista della salute.

Gli omega-3

Infine, gli integratori di acidi grassi omega-3, sebbene non dimostrati efficaci nella riduzione della frequenza o della gravità delle emicranie, potrebbero avere effetti positivi sulla durata degli attacchi, secondo alcuni studi. Si noti che, di solito, questi integratori non causano effetti collaterali significativi.

Prima di tutto il medico

Mentre alcuni integratori nutraceutici sembrano promettenti nella gestione delle emicranie, è fondamentale consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi regime di integrazione, considerando le possibili interazioni con altri farmaci e gli effetti collaterali anche gravi.

*Nella ricerca vengono analizzati anche altri approcci, oltre a quelli nutraceutici qui riportati, come le tecniche di rilassamento, il Tai Chi, l’agopuntura e la manipolazione vertebrale che possono essere utili per alleviare il mal di testa e l’emicrania.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

