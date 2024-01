L’arsenico inorganico nel cibo è un rischio per la salute dei cittadini europei. Lo conferma l’ultima valutazione effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che su richiesta della Commissione europea ha aggiornato il suo precedente parere, risalente al 2009, tenendo conto di nuovi studi sugli effetti tossici del contaminante. I risultati hanno confermato che l’esposizione di consumatori e consumatrici desta preoccupazioni.

L’arsenico negli alimenti

L’arsenico è un elemento molto diffuso nell’ambiente, sia per presenza naturale che a causa delle attività umane. Si può trovare in due forme: arsenico inorganico, tossico e oggetto della valutazione dell’EFSA, e organico, meno pericoloso per la salute. L’arsenico inorganico si trova principalmente nell’acqua potabile e in cereali e prodotti a base di cereali. Tra di essi, il riso è quello che può contenere quantità elevate del contaminante. Anche pesci, crostacei e molluschi possono presentare elevati livelli di arsenico, ma in forma organica, quindi meno pericolosa.

I rischi per la salute

Come riporta una scheda di ISSalute, l’assunzione di elevate dosi di questa sostanza provoca un avvelenamento acuto caratterizzato da vomito, dolori addominali, diarrea, insensibilità agli arti e crampi, contrazioni muscolari e, nei casi peggiori, si può arrivare alla morte. L’esposizione ripetuta a basse dosi, come potrebbe avvenire attraverso l’alimentazione, può causare alterazioni della pigmentazione della pelle, ispessimenti della pelle del palmo della mano e della pianta del piede e lesioni cutanee. Questi sintomi possono portare alla formazioni di tumori cutanei.

La valutazione di EFSA

Per valutare sostanze genotossiche e cancerogene, l’EFSA utilizza il cosiddetto margine di esposizione (MOE). Si tratta del rapporto tra due fattori: la quantità di contaminante a cui si inizia a osservare un effetto nocivo e il livello di esposizione di una data popolazione. Un MOE basso corrisponde a un rischio maggiore rispetto a uno alto: un MOE pari o inferiore a 1 corrisponderebbe a un livello di esposizione all’arsenico inorganico collegabile a un aumento del rischio di cancro della pelle.

Negli adulti i MOE si attestano su valori bassi. Si va dal 2 all 0,4 per le consumatrici e i consumatori medi e da 0,9 a 0,2 per i forti consumatori. Secondo gli esperti dell’EFSA, c’è quindi un rischio per la salute delle cittadine e dei cittadini europei, quantomeno per la popolazione adulta.

L’EFSA sta ora valutando i possibili rischi legati all’esposizione all’arsenico organico, quello che contamina i prodotti ittici. In seguito valuterà i possibili rischi derivanti dall’esposizione congiunta delle due tipologie di arsenico negli alimenti.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1