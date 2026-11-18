Imballaggi alimentari: uno studio statunitense collega il plastificante usato al posto degli ftalati a rischi per lo sviluppo fetale

Da quasi un quarto di secolo è proposto come alternativa sicura agli ftalati ad alto peso molecolare. Ma il DINCH (abbreviazione di di(isononil) cicloesano 1,2 dicarbossilato, un composto plastificante con alcune caratteristiche chimiche differenti rispetto agli ftalati), potrebbe esserlo molto meno del previsto. Oltre ai già ipotizzati danni a carico della tiroide e dei reni, visti sui modelli animali, eserciterebbe infatti una tossicità specifica sul feto, determinando un basso peso alla nascita.

Lo suggeriscono i risultati ottenuti dai ricercatori del Langone Health della New York University appena pubblicati su Environment International, che associano l’effetto sui neonati alla presenza di DINCH nell’organismo delle madri.

Lo studio sulle donne in gravidanza e sui loro figli

Il DINCH è stato introdotto in commercio nel 2002, come plastificante più sicuro rispetto agli ftalati. Costituito da miscele complesse di composti e metaboliti, è stato quindi adottato nella fabbricazione di un gran numero di prodotti, dai pavimenti alle automobili, dai giochi per bambini agli indumenti, ma soprattutto nel packaging alimentare, dove si trova un po’ ovunque, dalle pellicole ai tappi, anche se in realtà non sono mai state fatte ricerche approfondite sulle sue peculiarità.

Per verificarne l’effetto sui feti, i ricercatori di New York hanno controllato i dati di oltre 6.600 donne che erano state arruolate durante la gravidanza in un programma dei National Institutes of Health chiamato Environmental influences on Child Health Outcomes (Echo) e delle quali erano disponibili numerose misurazioni di varie sostanze e metaboliti eseguite sulle urine.

Cosa dicono i dati dello studio

L’analisi dei dati ha fatto emergere che una percentuale di donne compresa tra il 50 e il 70% aveva livelli di DINCH misurabili nelle urine, e che esisteva una relazione diretta tra le concentrazioni di quest’ultimo, basso peso alla nascita, lunghezza inferiore alla norma e lunghezza inferiore alle attese rispetto all’età gestazionale*. Maggiori erano le quantità di DINCH presenti, peggiori erano questi parametri, che possono avere ripercussioni per tutta la vita, e non solo nello sviluppo. Inoltre, i maschi avevano più spesso una lunghezza inferiore alle attese, mentre le femmine erano più spesso più piccole rispetto all’età gestazionale.

Le donne ispaniche o con un livello di istruzione più basso, poi, avevano maggiori probabilità di avere nell’organismo elevati livelli di DINCH, un riscontro che suggerisce un maggior consumo di alimenti a basso prezzo confezionati in plastica. Per ogni incremento di dieci volte della concentrazione di DINCH si verificava una diminuzione del peso di 27 grammi (su un peso medio di 3.400), cioè un calo ponderale non irrilevante, e in generale i bambini avevano misure antropometriche inferiori rispetto a quelle previste dalle tabelle.

La causa dei danni al feto sembra essere dello stesso tipo di quelle, ben note, associate agli ftalati: anche il DINCH provocherebbe un’interferenza negativa nei confronti del sistema endocrino che governa lo sviluppo fetale, e scatenerebbe un’infiammazione cronica che, a sua volta, influirebbe sullo scambio di ossigeno e nutrienti tra madre e figlio. Tuttavia, a causa della scarsità di studi eseguiti, molto resta da capire.

La sostituzione deplorevole

Il caso del DINCH — che gli enti regolatori hanno approvato, tra gli altri paesi, negli USA e in Europa da oltre due decenni — rappresenta un esempio quasi da manuale di ciò che gli esperti definiscono sostituzione deplorevole. L’aggettivo indica il fatto che, anziché cogliere l’occasione di un divieto o di una limitazione per introdurre molecole realmente sicure, se ne approvano altre simili a quelle sospette, delle quali si sa ben poco spacciandole per innocue, ma di cui più tardi si scopre che erano ancora più pericolose.

È successo per il Gen X e per le alternative al bisfenolo A, ovvero gli altri bisfenoli. E ora si ripropone per il DINCH. Come hanno sottolineato gli autori, è necessario cambiare paradigma, e autorizzare una sostanza (soprattutto un plastificante usato per scopi alimentari) solo quando le prove sulla sua innocuità siano inattaccabili. Oggi, al contrario, ci si basa su pochi dati, spesso presentati dalle aziende produttrici, e si verificano i possibili danni solo dopo, quando milioni di persone sono già entrate in contatto con la sostanza.

Dal laboratorio al mercato

Il DINCH, prodotto soprattutto dalla multinazionale BASF, che è passata dalle 25.000 tonnellate del 2002 alle 400.000 del 2024, già nei primi anni gli studi di tossicologia sugli animali ha fatto sorgere più di un dubbio e ha fatto ipotizzare che, con ogni probabilità, non fosse migliore dell’originale, anzi.

A causa della crescente diffusione, tra il 1999 e il 2017 la sua concentrazione, nell’organismo dei cittadini europei, è aumentata in modo esponenziale, passando dal 6,7% del 2006 al 98,3% del 2012.

Ora è quindi indispensabile approfondire, e nel frattempo – concludono gli autori – le donne in gravidanza dovrebbero evitare il più possibile alimenti che siano rimasti a contatto con le plastiche.

* La lunghezza in centimetri da un lato e la conformità dello sviluppo ponderale/strutturale alle settimane di gestazione dall’altro.

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