Il biossido di silicio, additivo alimentare indicato con la sigla E551, potrebbe favorire la celiachia. È quanto risulta da una ricerca che ha coinvolto l’istituto francese INRAE (Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente) e la canadese McMaster University.

Lo studio, condotto sui topi, ha dimostrato che l’esposizione a questo additivo provoca una riduzione del numero di cellule intestinali che producono sostanze attive contro l’infiammazione, con il risultato di favorire l’infiammazione intestinale in risposta a proteine alimentari. Questo, in persone geneticamente predisposte, potrebbe favorire l’insorgenza della celiachia, patologia caratterizzata da infiammazione dell’intestino, dovuta a una reazione immunitaria contro il glutine.

Dove si trova il biossido di silicio

Il biossido di silicio, considerato “poco raccomandabile” nella banca dati sugli additivi di Altroconsumo, è utilizzato come antiagglomerante per evitare la formazione di grumi in diversi prodotti in polvere. Si trova per esempio nelle capsule per il caffè al ginseng e altre bevande calde. È anche ingrediente di diversi integratori, come Enterolactis plus o Multicentrum, e di un dispositivo medico come XL-S, utilizzato per dimagrire.

Gli autori della ricerca segnalano inoltre che questa sostanza viene utilizzata nei processi produttivi di alcuni alimenti e in questi casi, non essendo un ingrediente bensì un coadiuvante tecnologico, non è indicata nell’elenco ingredienti, nonostante possano rimanerne tracce nel prodotto finale. Quindi l’esposizione complessiva a questa sostanza potrebbe essere più alta di quel che possiamo immaginare.

Forse non si tratta di una scoperta determinante per le nostre scelte quotidiane, ma pare piuttosto l’ennesima conferma del fatto che gli alimenti ultra processati, ricchi di additivi di vario genere, possono avere effetti negativi per la salute (ne abbiamo parlato anche in questo articolo sulle conseguenze degli alimenti ultra trasformati).

