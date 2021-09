Consumo di alcol in gravidanza, un progetto pilota per conoscere e combattere le conseguenze

Il 9 settembre è la giornata mondiale della sensibilizzazione sulla sindrome fetoalcolica Fas (Fetal alcohol spectrum) e sul suo spettro Fasd (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Si tratta di patologie determinate dal consumo di alcol in gravidanza, che producono disabilità permanenti di tipo fisico, mentale e comportamentale con implicazioni a lungo termine. In Italia però questi problemi sono ancora poco conosciuti. Nel Paese non esistono infatti dati significativi, né una cultura circa l’incidenza e la gravità del problema.

Per superare questa mancanza, il Ministero della salute ha affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell’Iss (Istituto superiore di sanità) un progetto pilota sviluppato in cinque regioni (Lazio, Marche, Sicilia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia). L’iniziativa, denominata Prevenzione, Diagnosi precoce e trattamento mirato di Fas e Fasd, è stata avviata nel 2019 e si concluderà alla fine del 2021. Gli obiettivi del progetto sono tre: monitorare il consumo di alcol in gravidanza, informare sui rischi e formare operatori sanitari e assistenti sociali sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento.

Il monitoraggio dei consumi sta avvenendo tramite la determinazione del biomarcatore dell’alcol etilglucuronide (EtG) nei capelli delle gestanti e nel meconio neonatale, consentendo una valutazione certa e misurabile. La parte del progetto relativa all’informazione prevede poi interventi brevi (possibilmente in presenza del partner) sulle donne gravide o che desiderano avere un figlio e interventi mirati sulle bevitrici. In particolare il Centro nazionale dipendenze e doping ha curato due opuscoli. Il primo Pensiamo ai bambini, fa il punto su come diagnosticare la Fas, mentre il secondo, Sindrome fetoalcolica. Responsabilità fin dall’inizio, è uno strumento per illustrare a coloro che entrano in contatto con persone affette da Fas come aiutare chi ha questo tipo di problema. Infine, sul fronte della formazione, sono stati finora erogati due corsi a distanza: uno sui rischi del consumo di alcol e l’altro sugli interventi da mettere in atto nei confronti dei neonati esposti. Una specifica formazione sul tema verrà inoltre rivolta a circa 2 mila assistenti sociali e associazioni che si occupano di adozioni, affinché conoscano il problema, lo sappiano individuare nei bambini e sappiano fornire un’informazione corretta alle famiglie adottive su eventuali percorsi da seguire.

Dai dati più recenti raccolti in Italia, relativi a uno studio condotto nel 2011 su 607 bambini in sette ospedali diversi, emerge un’esposizione dei feti all’etanolo del 7,9%. Il confronto tra neonati esposti e non esposti realizzato a Roma, evidenzia una compromissione significativa dei primi nello sviluppo motorio cognitivo e nelle capacità adattive. A livello mondiale i dati disponibili stimano che i bambini colpiti da Fas e da Fasd siano circa 15 su 10 mila, mentre la media di donne che assume alcol in gravidanza si aggira intorno al 10%. In particolare, un rapporto dell’Oms del 2018 evidenzia che in Europa tale media sia più alta e si aggiri intorno al 25%. Si trovano infatti proprio nel nostro continente alcuni paesi, come Irlanda, Danimarca, Regno Unito e Russia, che registrano i tassi di consumo di alcol in gravidanza più alti del mondo (Lancet Global Health).

