Legambiente, in collaborazione con Alce Nero, anche quest’anno ha pubblicato i risultati del report Stop pesticidi nel piatto, che analizza, con uno screening capillare sul territorio italiano, la presenza dei fitofarmaci negli alimenti. Il dossier, presentato a Roma il 19 dicembre 2023, evidenzia il ruolo della politica e affronta le tematiche relative a possibili alternative e soluzioni. Lo studio relativo al 2022 ha preso in considerazione 6.085 campioni di alimenti di origine vegetale e animale provenienti da agricoltura biologica e convenzionale di 15 regioni italiane.

L’analisi mira a fornire una panoramica, dal campo alla tavola, facendo un focus sull’urgenza di approvare una legge nazionale sul multiresiduo che, sulla base delle evidenze scientifiche, vieti la compresenza di principi attivi. Non ultimo l’Italia deve applicare la strategia europea From Farm to Fork che ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre del 50% l’utilizzo dei fitofarmaci entro il 2030.

I risultati dello studio

Se da un lato l’associazione registra una diminuzione (dal 44% al 39%) dei campioni con con tracce di pesticidi nei limiti di legge, rispetto all’anno precedente, e un aumento dei campioni senza residui (dal 54% al 59%), dall’altro lato ha sollevato non poche preoccupazioni riscontrare, seppur nei limiti di legge, tracce di un fitofarmaco nel 15% dei campioni e diversi residui nel 23% dei campioni regolari.

Le analisi hanno rintracciato ben 95 sostanze attive nei campioni analizzati ma, il multiresiduo è quello che desta maggiori preoccupazioni per i potenziali effetti sinergici sull’organismo umano del cosiddetto ‘cocktail di fitofarmaci’. Per questo Legambiente chiede “una legge specifica che, sulla base delle attuali evidenze scientifiche, vieti la compresenza di principi attivi”.

Tra i pesticidi da segnalare, le analisi hanno rilevato residui di neonicotinoidi non più ammessi. Il Thiacloprid e presente in campioni di pesca, pompelmo, ribes nero, semi di cumino e tè verde in polvere. L’Imidacloprid è stato trovato in campioni di arance, limoni e ocra, mentre Thiamethoxam in un campione di caffè.

Nella frutta rilevati più residui di pesticidi

L’analisi è stata fatta su quattro categorie: frutta, verdura, prodotti trasformati e alimenti di origine animale. La categoria più colpita è la frutta: ben il 68% dei campioni è risultato contaminato da uno o più pesticidi, contro il 30% senza residui. Il restante 2% dei campioni è addirittura irregolare. Nella frutta esotica, in particolare banana, mango e kiwi, è stata riscontrata la percentuale più alta di irregolarità pari al 7%. Tendenza inversa per la verdura dove il 69% dei campioni regolari è privo di residui, il 30% con una o più tracce e l’1,5% irregolari.

Nella categoria dei prodotti trasformati la percentuale di irregolarità è pari allo 0,7%, mentre i campioni regolari senza residui sono il 63,1%. La percentuale di alimenti con uno o più residui è del 36,2%. I prodotti con la più alta percentuale di residui rilevabili sono la farina e la pasta integrale (71,2%) e il vino (50,8%). Tra gli alimenti di origine animale, su 921 campioni analizzati, ben l’88,2% è risultato priva di residui.

Agricoltura convenzionale e biologica

Buone notizie sulle analisi effettuate su 5.940 campioni da agricoltura convenzionale, da cui emerge che solo l’1,6% degli alimenti risulta irregolari. I campioni regolari senza residui sono il 59,2%, regolari con un solo residuo il 15,7% e regolari con più di un residuo il 23,5%. I prodotti biologici presentavano residui solo nell’1,38% dei campioni, probabilmente a causa dell’‘effetto deriva’ determinato dalla vicinanza ad aree coltivate con i metodi dell’agricoltura convenzionale.

Con il report, frutto della collaborazione con medici, esponenti del mondo della ricerca e docenti universitari, Legambiente e Alce Nero hanno voluto porre l’attenzione sull’importanza di interventi concreti delle istituzioni nazionali ed europee. Se da un lato si chiede maggiore sensibilità da parte dei cittadini, non dimentichiamo che le decisioni politiche sono indispensabili per cambiare direzione.

Il ruolo della politica nella riduzione dei pesticidi

Come ha evidenziato il report, i numeri ci dicono che c’è stata una diminuizione, anche se minima, della presenza di fitofarmaci negli alimenti, ma il dato non è soddisfacente. Gli strumenti per raggiungere questo obiettivo, come dichiara il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, ci sono ma desta preoccupazione la mancata approvazione del SUR, dispositivo emanato dalla Commissione Europea che regola e limita l’utilizzo di fitofarmaci. È anche urgente adottare in Italia il PAN (Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), la cui ultima stesura risale al 2014.

L’associazione inoltre sta portando avanti la battaglia contro il glifosato. Con il lancio della campagna ‘Glifosato free’, Legambiente premia le aziende che hanno messo al bando l’erbicida, nonostante la proroga di ulteriori dieci anni dell’utilizzo di questa sostanza che mette a rischio salute umana, biodiversità ed ecosistemi.

