Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di pomodoro datterino a marchio L’Ortofrutticola F, per un rischio microbiologico. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp.

Il prodotto in questione è un pomodoro fresco di categoria I, di provenienza Italia (Sicilia). È venduto in confezioni da 500 grammi con l’etichetta “Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore”, con il numero di lotto 4406 e il codice a barre 8056590100820. Sull’avviso non è indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Il pomodoro datterino richiamato è confezionato e commercializzato da L’Ortofrutticola F S.r.l., di Niscemi (Caltanissetta).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il richiamo arriva poche settimane dopo l’ordinanza con cui l’Emilia-Romagna ha sospeso nelle mense la somministrazione di pomodorini datterino e ciliegino crudi, in seguito a casi di salmonellosi collegati al loro consumo.

Aggiornamento del 17/11/2026: in precedenza l’articolo indicava un’altra azienda produttrice, come erroneamente indicato dall’avviso pubblicato dal Ministero della Salute.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 240 richiami e ritiri, per un totale di 941 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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