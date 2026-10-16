Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di hummus di ceci biologico a marchio Germinal Bio per un difetto di leggibilità della scadenza stampata sull’imballo interno. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 130 grammi, con il numero di lotto M05738 e la data di scadenza 08/11/2026. Nonostante il provvedimento sia datato 09/10/2026, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto il 16/10/2026, con una settimana di ritardo.

A produrre le confezioni di hummus di ceci bio per Germinal Spa è stata l’azienda Creabio Srl Società Benefit. Lo stabilimento di produzione si trova in via Friuli Venezia Giulia 73, a Paniga, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione 050ND09807).

Si raccomanda di non consumare il prodotto oltre la data di scadenza sopra indicata. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dell’hummus di ceci richiamato possono comunque restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 214 richiami e ritiri, per un totale di 470 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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