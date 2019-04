Yogurt bianchi, non sono tutti uguali. Attenti agli zuccheri nascosti. Come scegliere quello giusto

Lo yogurt contiene una discreta quantità di proteine, è povero di zuccheri e grassi, ricco di calcio e di fermenti lattici vivi, per questo è considerato un alimento sano, merenda ideale per grandi e piccoli. In realtà gli yogurt alla frutta spesso hanno caratteristiche nutrizionali simili a quelle di una merendina o di un gelato, mentre quello naturale – o “bianco” – nella maggior parte dei casi è davvero un alimento salutare e bilanciato. Nemmeno quelli bianchi sono tutti uguali e la lettura delle etichette riserva alcune sorprese.

Lo yogurt si ottiene in seguito alla fermentazione del latte operata da batteri, che demoliscono il lattosio e producono acido lattico, responsabile del caratteristico sapore acidulo. Per legge i batteri devono appartenere ai generi Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus e si devono trovare vivi e numerosi nel vasetto fino al momento del consumo (almeno 10 milioni di cellule per millilitro). Un altro aspetto interessante è il contenuto di lattosio molto basso per cui può essere consumato anche dalla maggior parte delle persone che hanno un’intolleranza a questo zucchero.

Abbiamo fatto un confronto fra le tipologie di yogurt bianco naturale più diffuse nelle tre versioni: intero, magro “tradizionale” e greco. Gli ingredienti del vasetto di yogurt intero sono gli stessi sia per le marche note Yomo, Vipiteno o Granarolo – sia per i prodotti con il marchio del supermercato: latte intero e fermenti lattici vivi. Il sapore però cambia, per via dei processi produttivi e soprattutto perché i ceppi dei due fermenti sono diversi.

100 g mediamente forniscono 70 kcal e contengono circa 4 g di grassi (per legge almeno il 3%), poco di più di zuccheri e 3,8 g di proteine. Il sale è pochissimo e il calcio è in buona quantità: il 16-18% del fabbisogno giornaliero. Muller, proposto come “crema di yogurt bianco” si differenzia per l’aggiunta di zuccheri 10,6 g/100g, che raddoppia la quantità nel vasetto rispetto agli altri Non è solo Muller a proporre yogurt bianco zuccherato, ci sono anche altri marchi quindi bisogna fare attenzione quando si sceglie!

Gli ingredienti degli yogurt naturali “magri”, sono gli stessi l’unica differenza è che il latte di partenza è scremato, quindi il contenuto di grassi scende allo 0,1% e le calorie sono 40 per 100 g, mentre proteine e zuccheri rimangono intorno al 4,5%. Sugli scaffali si trovano anche yogurt magri addizionati di zuccheri come Muller dove la quantità raddoppia e si avvicina all’11%.

Lo yogurt greco da tempo riscontra un grande successo. Se fino a pochi anni fa si trovava solo la Fage, adesso sugli scaffali ci sono altre marche, come Delta (distribuito da Granarolo), Mevgal e anche Coop, Esselunga e Carrefour propongono una loro versione. Tutti sono prodotti in Grecia, altrimenti non si può chiamare “greco” ma è definito “alla greca”, come accade per esempio per i marchi Muller e Danone.

La principale differenza sensoriale è la maggiore compattezza, dovuta al fatto che, pur essendo prodotto con gli stessi fermenti lattici, lo yogurt greco viene filtrato fino a eliminare tutto il siero. Con il siero se ne vanno anche parte degli zuccheri, mentre si concentrano le proteine. Lo yogurt greco esiste in versione “ricca” con il 5% di grassi, preparato con latte intero e con aggiunta di panna 90 kcal/100 g, in versione “media” da latte scremato con aggiunta di panna (2% di grassi e 70 kcal), e privo di grassi, ottenuto da latte scremato senza altre aggiunte (50 kcal).

I prezzi dei vasetti cambiano in base al marchio: la confezione da due di Vipiteno costa circa 3,60 €/kg, quello Esselunga 2,76 per Coop si scende a 2,56, mentre Muller risulta il più caro con 4 €.

Gli yogurt prodotti da latte biologico sono più costosi perché il disciplinare impone scelte che ricadono sul prezzo finale: 6,6 €/kg per il bio di Vipiteno (in vasetto di vetro da 150 g), 3,7 €/kg per quello Coop (prodotto da Ars Food) e 3,56 per il marchio Esselunga (prodotto da Latteria Vipiteno). Non si riscontrano invece variazioni per la versione intera e magra della stessa marca. Come accade spesso, le catene riescono a proporre listini più bassi per i loro prodotti grazie a scelte di marketing, anche se il contenuto dei vasetti è analogo.

È più caro lo yogurt greco: in confezione da 170 g, Fage costa circa 7,5 €/kg, mentre i prodotti Coop ed Esselunga rimangono sotto i 7 €/kg, comunque più del doppio rispetto ai vasetti bianchi interi delle stesse catene.

Abbiamo chiesto a Enzo Spisni, nutrizionista dell’Università di Bologna, quali sono le più importanti proprietà degli yogurt. “Secondo diversi studi epidemiologici, un consumo regolare sarebbe associato a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. – Spiega Spisni – Non è noto quali siano i meccanismi alla base di questo effetto protettivo ma si ritiene che il vantaggio per la salute sia da cercare nel processo di fermentazione. Le proteine e i lipidi del latte sono modificati dalla fermentazione batterica, inoltre questi microrganismi (vivi al momento del consumo) e le sostanze che producono, hanno un’azione benefica sull’apparato gastro-intestinale. In generale è meglio scegliere yogurt più compatti perché i fermenti lattici sono più concentrati in queste tipologie, meno in quelli più liquidi; ben venga quindi lo yogurt greco.”

Se applichiamo la valutazione Nutri-Score (sistema francese che assegna da A-bollino verde, per i prodotti più equilibrati, a E-bollino rosso per quelli sbilanciati, da consumare con moderazione), tutti gli yogurt magri sono “premiati” da una A e bollino verde; bene anche quelli interi, che ricevono una B. Uniche eccezioni sono lo yogurt Fage 5% che riceve una A, anche se è più grasso, grazie al buon apporto proteico, e lo yogurt intero zuccherato a marchio Muller, che riceve una C.

“Quando si parla di effetto protettivo dello yogurt – spiega Spisni – ci si riferisce a quello bianco naturale, senza nessuna aggiunta, quindi è meglio evitare gli yogurt zuccherati. Per quanto riguarda i grassi, direi che non vale la pena di scegliere i magri, perché si tratta di prodotti con un basso contenuto di grassi e non sono pochi grammi che possono cambiare il bilancio nutrizionale giornaliero. Spesso chi, per ridurre i grassi, preferisce gli yogurt magri, sceglie le versioni alla frutta, che hanno un contenuto di zuccheri molto elevato.”

“Per quanto riguarda gli yogurt delattosati – continua il nutrizionista – il 99% delle persone intolleranti al lattosio non è disturbata dalla piccola quantità di questo zucchero presente in una normale vasetto da 125 g. A mio avviso è preferibile scegliere il prodotto che ha subito meno “passaggi” nel processo produttivo”.

Negli stessi scaffali dello yogurt troviamo vasetti – come Activia Danone – prodotti con ceppi batterici diversi (i probiotici) che si ritiene sopravvivano al passaggio nello stomaco e giungano vivi nell’intestino, con effetti benefici sulla flora batterica intestinale. In questo caso, secondo la normativa italiana, non sono non si parla di yogurt ma di latte fermentato.

“La sopravvivenza dei batteri dello yogurt nell’intestino è sempre molto bassa – fa notare Spisni – e l’eventuale effetto positivo si manifesta solo finché lo yogurt è consumato regolarmente. In generale è difficile dimostrare che gli yogurt con probiotici abbiano effetti preventivi maggiori degli yogurt normali. Questi prodotti hanno anche un prezzo più elevato. Piuttosto consiglio di scegliere yogurt prodotti da latte di alta qualità, meglio se biologico”.

