Walter Ricciardi, ex direttore dell’Iss, contro le decisioni del governo che non difende la salute degli italiani e ignora la verità scientifica

Water Ricciardi, ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un’intervista pubblicata il 2 gennaio sul Corriere della sera a firma di Federico Fubini, motiva le dimissioni anticipate di sei mesi rispetto alla scadenza, con alcune posizioni prese dal governo in contrasto con la verità scientifica. Ricciardi dice che “quando un vicepresidente del Consiglio (Matteo Salvini, ndr) dice che per lui, da padre, i vaccini sono troppi, inutili e dannosi, questo non è solo un approccio ascientifico. È antiscientifico. Cosa sarebbe di troppo, cosa sarebbe inutile o dannoso questo esponente del governo non lo ha detto. In realtà in Italia stiamo applicando i protocolli e gli schemi internazionali sulle vaccinazioni”.

Ci sono poi le posizioni senza fondamento sui migranti che “portano malattie”, sui termovalorizzatori che il ministro dell’Ambiente Sergio Costa definisce “una cosa di altri tempi”, quando a Copenaghen e Stoccolma si usano impianti di ultima generazione, efficientissimi e nel massimo rispetto dell’ambiente. C’è poi la questione dell’ampliamento dei limiti per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura “una decisione presa senza valutazione d’impatto sanitario”. Ricciardi precisa che non ha mai ricevuto pressione dalla ministra della Salute Giulia Grillo e nemmeno dal governo precedente, come peraltro deve essere perché “la politica non deve interferire con la scienza”.

La conclusione è un’accusa nei confronti del governo che non segue i pareri scientifici, e risulta più vicino agli interessi delle lobby che alla salute dei cittadini. La stessa dinamica seguita per la questione dell’etichetta a semaforo e della tassa sulle bibite zuccherate. Walter Ricciardi, nel mese di settembre 2018, in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Alimentare, dichiarava di essere favorevole all’adozione di un’etichetta a semaforo per i prodotti alimentari ispirata al modello francese, e all’introduzione di una tassa del 20% sulle bibite zuccherate, in linea con le ricerche condotte sino ad ora e condivise dall’Oms. Anche in questo caso però il comportamento dei politici e del governo è andato in tutt’altra direzione.

Il titolare del Mipaaft, Gian Marco Centinaio, poche settimane fa in visita alla Ferrero si è mostrato preoccupato per “l’atteggiamento che sta assumendo l’Europa nei confronti dei prodotti agroalimentari italiani. Dalle etichette a semaforo, alla tassa sulle bevande zuccherate, alla stessa Nutella. Un vero e proprio attacco che punta a mettere in difficoltà i prodotti tipici del nostro Paese. Non si può pensare di dichiarare nocivi gli ingredienti della dieta mediterranea come non si possono mettere sotto accusa gli zuccheri nelle bevande e quindi tassarli”. Il ministro Matteo Salvini ha in qualche modo “affiancato” le posizioni del collega di governo con un post pubblicato appena dopo Natale su Instagram, mentre addenta una fetta di pane e Nutella.

Il fronte del no ha poi trovato alleati come Paolo Barilla, che fra pochi giorni lancerà sul mercato la crema alla nocciola Pan di Stelle in aperta concorrenza con la “Nutella”. Secondo il manager di Parma “l’obesità non è colpa delle merendine e dell’eccesso di zucchero, ma del poco sport che fanno i ragazzi” e, forte delle conoscenze in ambito nutrizionale, si scaglia anche contro l’etichetta a semaforo. Poi c’è Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, da sempre contrario alla sugar tax e all’etichetta a semaforo, che considera fuorvianti i numeri sull’obesità diffusi dall’Istituto superiore di sanità. Anche Coldiretti ha criticato più volte e in modo drastico l’ipotesi dei due progetti.

La ministra della Salute Giulia Grillo fino ad ora non ha preso posizione, forse perché avrebbe qualche difficoltà a schierarsi contro la sugar tax e le etichette a semaforo, visto che l’Iss in quanto organismo tecnico-scientifico del ministero, si è espresso a favore. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, quando invieremo alla ministra della Salute la raccolta firme che invita ad adottare una tassa del 20% sulle bibite zuccherate per finanziare progetti contro l’obesità. La petizione, lanciata il 16 ottobre da Il Fatto Alimentare, ha ricevuto l’approvazione di Walter Ricciardi e di diversi scienziati come Giuseppe Remuzzi del Mario Negri, mentre è stata sottoscritta da 10 tra le società scientifiche più importanti che si occupano di nutrizione in Italia e da 330 nutrizionisti, medici, dietisti e pediatri. Chissà se anche in questo caso prevarranno le logiche politiche rispetto agli interessi degli italiani.

