Truffa del prosciutto San Daniele: 103 indagati e 270 mila pezzi sequestrati

103 indagati e 270 mila prosciutti San Daniele sequestrati, per 27 milioni di euro. Con questi numeri si concludono le indagini preliminari della Procura di Pordenone sullo scandalo “Prosciuttopoli”. Lo scorso gennaio la Procura di Torino aveva disposto il sequestro di migliaia di cosce di maiale della razza Duroc danese, destinate a finire illegalmente nel circuito del prosciutto Parma-San Daniele. La vicenda era proseguita con il commissariamento, a partire dal primo maggio e per sei mesi, da parte del Ministero delle Politiche agricole dell’Istituto Parma Qualità e l’Ifcq Certificazioni, che svolgono su autorizzazione del ministero le funzioni di controllo sulle filiere di diversi salumi e formaggi Dop e Igp, tra cui il Prosciutto di Parma e quello San Daniele.

Parallelamente alle indagini dell’autorità giudiziaria piemontese, anche in Friuli, già alla fine dell’estate 2016, la Procura lavora insieme ai Nas di Udine e all’Icqf di Udine seguendo la pista di un falso documento abbinato a un lotto di cosce destinate a diventare prosciutto di San Daniele.

Sono numerosi i reati, sia di natura fiscale sia ambientale, ipotizzati dalla Procura, tra cui associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti agroalimentari con denominazione di origine protetta DOP. Si sospettano anche delle truffe per ottenere un contributo previsto dal piano di sviluppo rurale della Comunità europea di 400 mila euro, e per incassare ulteriori contributi per 520 mila euro.

Gli indagati sono in totale 103, tra cui 62 persone – tutti della filiera produttiva, di controllo (tra cui ispettori del Consorzio di tutela) e sanitaria – 25 imprese e 16 posizioni stralciate ad altre procure.

