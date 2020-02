Il frigorifero di casa è l’ultimo anello della catena del freddo. Troppo spesso, però, viene tenuto a una temperatura troppo alta, favorendo la proliferazione di muffe e batteri. Bisogna poi considerare la riduzione dell’intervallo di scadenza indicato sulla confezione che le aziende calcolano considerando una temperatura di conservazione di circa 4-5°C. Un team internazionale di ricercatori ha monitorato le temperature dei frigoriferi in diversi Paesi europei, per scoprire quanto sia grave la situazione.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Control, ha coinvolto 75 nuclei famigliari con all’interno persone a rischio, residenti in cinque paesi europei: Francia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Romania. Le categorie a rischio incluse nello studio erano tre: persone anziane, giovani famiglie con bambini piccoli o donne incinte, e giovani maschi single. Gli uomini celibi sotto i trent’anni rientrano nel gruppo perché si ritiene che abbiano poco riguardo nei confronti della sicurezza alimentare. Durante lo studio, la temperatura dei frigoriferi domestici è stata misurata per circa due settimane, raccogliendo dati sull’età e il modo d’uso dell’elettrodomestico, oltre a prelevare campioni di cibo per verificare la presenza di Listeria monocytogenes (microrganismo patogeno che vive e si riproduce a basse temperature).

La temperatura interna di un frigorifero dovrebbe essere pari o inferiore a 4°C (5°C, secondo l’Efsa). Lo studio evidenzia che nelle case francesi il valore medio arrivava a 6,3°C, mentre gli elettrodomestici britannici con una media di 4,6°C risultano i più freddi. Un altro dato negativo per la Francia è il numero di frigoriferi con temperature oltre i 6°C (il 53%), mentre il paese con la percentuale più bassa è il Portogallo (meno del 27%).

Con una media di 4,7°C, le famiglie con bambini piccoli o donne incinte sono quelle più attente alla sicurezza alimentare, mentre le temperature più alte si riscontrano tra gli anziani, con una media di 6,8°C; in Norvegia e Romania le medie si aggirano intorno ai 7,5°C, con picchi oltre i 12°C registrati nel paese dell’Est. In quest’area nelle case di persone anziane è stata rilevata l’abitudine di alcuni di spegnere il frigorifero in inverno e conservare i cibi deperibili in cantina o in una stanza fredda, sottoponendoli così a sbalzi termici e temperature che per gran parte del tempo sono superiori a quelle raccomandate.

I frigoriferi dei giovani maschi single registrano una temperatura media tutto sommato accettabile di 5,1°C, solo un decimo di gradi in più della raccomandazione dell’Efsa. Gli autori confessano di non avere capito se ciò sia dovuto a una genuina attenzione per la sicurezza alimentare, o perché alle giovani generazione piace bere la birra fredda. Sì, lo hanno scritto veramente. La presenza di Listeria monocytogenes è stata confermata solo in tre frigoriferi sui 53, due in Romania, appartenenti a una giovane famiglia e a un single, e uno di anziani portoghesi.

Un’indagine simile è stata avviata nel 2018 dal ministero della Salute e condotta da alcuni istituti zooprofilattici, coordinati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la ricerca sono state coinvolte migliaia di famiglie di tutta Italia che hanno ricevuto tre data logger da posizionare in punti precisi del frigorifero. La pubblicazione dei risultati era prevista per il dicembre 2019, ma non sono ancora arrivati.

© Riproduzione riservata

Se sei arrivato fino a qui... ...sei una delle 40 mila persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché diamo a tutti l'accesso gratuito. Il Fatto Alimentare, a differenza di altri siti, è un quotidiano online indipendente. Questo significa non avere un editore, non essere legati a lobby o partiti politici e avere inserzionisti pubblicitari che non interferiscono la nostra linea editoriale. Per questo possiamo scrivere articoli favorevoli alla tassa sulle bibite zuccherate, contrastare l'esagerato consumo di acqua in bottiglia, riportare le allerta alimentari e segnalare le pubblicità ingannevoli. Tutto ciò è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni Il Fatto Alimentare Dona ora