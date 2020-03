Oltre ai limiti già previsti dal decreto per contenere la diffusione del coronavirus, le nuove difficoltà per i consumatori vengono da alcune catene della grande distribuzione- soprattutto Esselunga, ma anche Carrefour ed Eurospin – che hanno deciso di limitare la vendita di alcuni prodotti considerati non di prima necessità, tra cui cancelleria, biancheria personale o deodoranti per ambienti. I primi cartelli sono comparsi due giorni fa in alcuni punti vendita Esselunga, poi la polemica è esplosa, come riportava ieri La Repubblica in cronaca di Milano.

Dalle prime voci registrate all’interno dei punti vendita, sembra che alla base della decisione ci fosse la volontà di non fare concorrenza ai negozi che sono costretti chiudere, come mercerie e cartolerie, oppure di limitare la permanenza dei clienti nel punto vendita.

Ora sembra invece che si tratti di un’interpretazione del Decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo: è la risposta che ci ha dato Esselunga, che rispondendo alle nostre domande ha affermato di aver “dovuto interrompere la vendita di alcune tipologie merceologiche del comparto non food, in ottemperanza a quanto stabilito nell’ultimo decreto in merito alle categorie che possono proseguire l’attività commerciale”. “Stiamo cercando di attenerci alle indicazioni che ci arrivano, e credo che questa decisione valga anche per altre sigle della GDO”, aggiungono i responsabili comunicazione di Esselunga, ”d’altronde non si tratta di beni di prima necessità”.

Un’interpretazione che sembra poco convincente, visto che il decreto si limita a specificare, all’allegato 1, la tipologia di esercizi che possono rimanere aperti (supermercati e ipermercati) senza fare riferimento alle categorie merceologiche che possono essere vendute. D’altronde, è poco sostenibile che quaderni e penne non siano “beni di prima necessità” per i bambini che sono costretti a casa, e lo stesso vale per altri prodotti non più disponibili, mentre sono in libera vendita superalcolici e altri prodotti non proprio indispensabili. Senza contare che per limitare le uscite e il tempo trascorso fuori di casa, sembra sensato offrire la massima disponibilità di beni in uno stesso punto vendita.

Altre sigle della GDO intanto stanno assumendo una posizione leggermente diversa: vale per Coop che “al momento sta cercando di capire il da farsi, valutando le disposizioni in materia, che sono molteplici e contraddittorie, diverse da territorio a territorio. “Certo è che stiamo fornendo un servizio essenziale, di pubblica utilità a tutti i cittadini, e lo facciamo con senso di responsabilità”, specificano i responsabili di comunicazione di Coop: proprio per questo, in aggiunta alle misure igieniche e di precauzione adottate, è stato deciso di chiudere le prossime 2 domeniche (22 e 29 marzo), “a ulteriore dimostrazione dell’attenzione con cui stiamo seguendo da un lato le indicazioni ministeriali di uscire il meno possibile dalle proprie case, e dall’altro le necessità dei nostri dipendenti”.

Quanto a Conad, l’amministratore delegato Pugliese ha espresso le sue perplessità in una dichiarazione apparsa su varie testate: “Siamo in un momento particolare, ma proprio per questo aggiungere complicazioni e limitazioni crea confusione per i nostri dipendenti che sono già sotto pressione. E anche per i consumatori”, afferma Pugliese, aggiungendo che la merce esposta dovrebbe poter essere venduta, anche per evitare conflittualità con i clienti arrabbiati perché non possono acquistare prodotti che si trovano davanti.

La questione sembra tutt’altro che risolta e anche in Esselunga non escludono che la situazione possa cambiare nelle prossime ore. Si attende anche una presa di posizione di Federdistribuzione, che starebbe cercando di fare chiarezza su eventuali permessi di vendita di diversi articoli all’interno dei supermercati. Anche perché, visto che i divieti sembrano essere diffusi soprattutto nell’Italia settentrionale, c è il rischio di una disparità di trattamento sul territorio nazionale.

