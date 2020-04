Questa settimana le code davanti ai supermercati si sono allungate ulteriormente per via della spesa per le festività pasquali. I carrelli si sono riempiti di più, senza reali motivi perché, anche se tutti i supermercati chiuderanno domenica 12 aprile, contrariamente a quanto avviene di solito, molti riapriranno i battenti a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Le decisioni sono state prese anche in base alle delibere regionali che in alcuni casi hanno stabilito la chiusura mentre in altri hanno lasciato libertà di scelta. Vi forniamo quindi una panoramica delle aperture che potrà subire cambiamenti in queste ore, in seguito alle decisioni delle amministrazioni regionali. Vi terremo aggiornati.

Auchan, Pam, Unes e U2 hanno deciso di chiudere per due giorni tutti i punti vendita. Negli altri casi la situazione è più fluida. Ecco l’elenco delle catene e delle aperture.

Carrefour per esempio lunedì di Pasquetta segue l’orario normale in tutti i negozi dalle 7:30 alle 20:00.

Esselunga resta aperta a Pasquetta quasi tutti i punti vendita seguiranno l’orario normale e solo alcuni funzioneranno solo mezza giornata. Per sapere con precisione la situazione clicca qui.

Coop chiude la domenica di Pasqua, come gli altri, tutti i 1.100 punti vendita, ma resta aperto il lunedì 13 aprile. Per vedere la mappa clicca qui.

Lidl chiude tutto a Pasqua mentre a Pasquetta osserva l’orario normale. Per altre informazioni clicca qui.

Bennet chiude a Pasqua ma resta aperto a Pasquetta con orario 8:30-20:00. Cliccca qui per vedere gli orari.

Pam ha disposto la chiusura dei punti vendita per i due giorni festivi.

Il Gigante ha diversificato i giorni di apertura. In Piemonte i negozi sono aperti la mattina di Pasqua ma chiudono a Pasquetta. In Lombardia sono aperti solo la mattina di Pasquetta. In Emilia-Romagna restano chiusi il 12 e 13 aprile.

Aldi chiude a Pasqua tutti i punti vendita, mentre a Pasquetta i supermercati della Lombardia saranno aperti dalle 9:00 alle 20:00.

Eurospin ha deciso la chiusura per Pasqua, mentre il giorno successivo restano aperti solo la mattina oltre 60 punti vendita situati prevalentemente nel centro Italia. Nella lista troviamo: Ancona, Ancona Marittima, Loreto, Marotta, Frossombone, Monteivano, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Jesi Nuovo, Chiaravalle, Maiolati Spontini, Matelica, Terni, Perugia, Pisa, Viareggio, Prato (via Digello), Fano, Senigallia, Ascoli Piceno, Macerata, Gubbio, Todi, Assisi, Arezzo, Foligno, Scandicci, Piombino, Spoleto, Grosseto ( via Teano), Porto Ferraio, Pisa, Lucca, Livorno, Prato, Uzano, Certaldo, Firenze (via Pistoiese), Montevarchi, San Miniato, Savigliana, Calce di Pisa, Montevarchi, Montelungo Fiorentino, Scandicci, Quarata, Certaldo, Monsummano Terme… Un punto vendita è in Liguria (Vallefoglia).

