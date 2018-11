Come ogni anno torna l’inchiesta di Altroconsumo sui supermercati italiani per scoprire dove si risparmia di più. Questa volta sono stati analizzati 1.180.000 prezzi (6 mila in meno rispetto al 2017), rilevati in 1.012 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount di 70 città, distribuite lungo tutta la penisola e le isole del Paese.

Per confrontare le spese, l’associazione dei consumatori ha messo insieme un paniere che comprende centinaia di prodotti – pasta, olio, latte, carne, vino, caffé, articoli per l’igiene personale, ecc. – che secondo l’Istat sono i più consumati dagli italiani Il gruppo comprende sia prodotti con il marchio delle aziende leader di mercato sia quelli con le marche private dei supermercati. In totale sono stati presi in considerazione 101 prodotti confezionati e 14 sfusi o da banco.

Ad aggiudicarsi il titolo di supermercato più conveniente per la spesa mista, cioè quella composta sia da grandi marchi che private label (rappresentativa delle abitudini della maggior parte degli italiani), è la catena francese Auchan, seguita da Esselunga e Iper. Analizzando nel dettaglio, i supermercati Esselunga offrono i prodotti di marca a prezzi più convenienti, mentre la catena Iper si distingue per essere quella dove si spende meno per i prodotti a marchio di insegna. Per quanto riguarda gli hard discount, la new entry nel panorama italiano Aldi si aggiudica il primato per la convenienza, seguita da Eurospin e Lidl.

Il Nord-Est si conferma come l’area più conveniente per la spesa: 25 dei 30 punti vendita più interessanti si trovano in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. È qui infatti è localizzato il supermercato più economico d’Italia, il punto vendita Spesa Facile (della catena Conad) di Rovigo, dove si risparmia mediamente circa 1.100 euro rispetto alla spesa media delle famiglie italiane pari a 6.475 euro/anno. Facendo la spesa nel supermercato più conveniente, un single e una coppia potrebbero risparmiare circa 800 euro, mentre una famiglia con figli arriverebbe a 1.500.

Tutti i risultati dell’indagine, sono consultabili sul sito di Altroconsumo dove si possono trovare le tabelle della propria città e scoprire qual è il supermercato più conveniente, a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

