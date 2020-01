Da qualche anno a questa parte, sugli scaffali dei supermercati, sono sempre più numerosi i prodotti che utilizzano semi o farina di canapa: dalla pasta ai biscotti, dalle salse ai dessert. A metà gennaio è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute che fissa i limiti di tetraidrocannabinolo (Thc) negli alimenti ricavati da questa pianta. Secondo la norma, i semi di canapa e la farina, e gli integratori alimentari preparati con la canapa non possono contenere più di 2 milligrammi di Thc per chilo. Nell’olio il limite sale a 5 milligrammi per chilo.

Per capire lo scopo del decreto dobbiamo fare un passo indietro. La pianta Cannabis sativa, utilizzata per gli alimenti, è la stessa che nel nostro Paese veniva coltivata per produrre fibre tessili fino agli anni ‘40 del secolo scorso. Poi la coltura è stata proibita per evitare la coltivazione delle varietà di canapa utilizzate come stupefacenti, dall’aspetto identico. La differenza riguarda la quantità di principio attivo tetraidrocannabinolo (Thc), contenuto nelle infiorescenze (ne abbiamo parlato qui).

La legge 242 del 2016 ha reintrodotto la possibilità di coltivare le varietà con un tenore di Thc inferiore allo 0,2%, (con una soglia di tollerabilità fino allo 0,6%). Dopo l’approvazione della norma l’estensione dei terreni dedicati alla coltivazione della canapa, dal 2013 al 2018, è passata da 40 a 4000 ettari. La pianta, oltre che nei prodotti alimentari, è utilizzata nel settore tessile, cosmetico e nella bioedilizia.

Negli alimenti possono essere utilizzati i semi o i derivati (come l’olio o la farina) perché non contengono Thc se non piccole quantità, dovute a contaminazione in seguito al contatto con le infiorescenze, durante la lavorazione.

Abbiamo chiesto un parere a Beppe Croce, presidente dell’associazione di settore Federcanapa. “Il regolamento appena pubblicato rappresenta una novità positiva, che può stimolare la crescita del settore, perché fino ad ora non erano stati stabiliti limiti precisi e la situazione era piuttosto confusa. A nostro avviso – prosegue Croce – ci sono due aspetti migliorabili. Innanzitutto il limite dei 5 mg/kg nell’olio ci sembra troppo restrittivo. È vero che i semi non contengono Thc, però può capitare di superare il limite a causa di contaminazioni con altre parti della pianta, in cui, a seconda delle condizioni climatiche, questa sostanza può raggiungere livelli più elevati. Il secondo aspetto è dovuto al fatto che il decreto considera solo olio, farine (e quindi pasta, biscotti ecc.) e integratori. Per altri prodotti, come tisane o birre aromatizzate non ci sono limiti e si rinvia genericamente al regolamento europeo sui contaminanti negli alimenti. I limiti fissati sono gli stessi in vigore in Germania – fa notare Croce – in ogni caso, su questo argomento, è attesa anche una normativa a livello europeo.”

Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, ricordiamo che i semi sono ricchi di acidi grassi polinsaturi essenziali, omega-6 e omega-3, e il loro rapporto, nell’olio, risulta ottimale per la nutrizione umana. È buono anche il contenuto di vitamine, come la E e quelle del gruppo B. “L’olio ha un aroma che ricorda le nocciole, non è difficile trovarlo sugli scaffali dei supermercati, e in seguito all’entrata in vigore del decreto alcune importanti aziende olearie si stanno muovendo per produrlo a livello industriale.”

L’olio si può utilizzare come condimento – sempre a crudo, per non alterare la composizione nutrizionale – ma è interessante anche come integratore, consumandone un cucchiaino al giorno. Si trova nei negozi di alimentazione naturale e in molti supermercati. Osservando i prezzi però si notano alcuni aspetti interessanti.

Da NaturaSì l’olio di canapa a marchio Baule volante, venduto in confezioni da 250 ml, costa 25 €/litro e quello a marchio Bordoni 26 €/litro; da agricoltura biologica, entrambi riportano l’indicazione “agricoltura non UE”. 25 €/litro anche per il prodotto a marchio Fior di loto da “agricoltura UE”. Sugli scaffali di Esselunga si trova l’olio di canapa biologico Ethnos (Pietro Coricelli), da “agricoltura UE” a meno di 16 €/litro. “Questi prezzi molto differenziati – continua Croce – sono tipici di un mercato nascente e di una mancanza di chiari standard di qualità. Comunque dubito fortemente che un buon olio di canapa coltivata in Italia oggi possa costare meno di 18-20 euro al litro. Tanto più se è biologico. Si importano semi di canapa perché i prezzi di acquisto all’ingrosso del seme non sono remunerativi per gli agricoltori italiani ed è più facile reperire semi a basso prezzo sul mercato estero. Chi coltiva seme in Italia in genere non lo fa per venderlo, ma per produrre il proprio olio e le proprie farine, con un guadagno decisamente superiore.”

© Riproduzione riservata

Se sei arrivato fino a qui... ...sei una delle 40 mila persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché diamo a tutti l'accesso gratuito. Il Fatto Alimentare, a differenza di altri siti, è un quotidiano online indipendente. Questo significa non avere un editore, non essere legati a lobby o partiti politici e avere inserzionisti pubblicitari che non interferiscono la nostra linea editoriale. Per questo possiamo scrivere articoli favorevoli alla tassa sulle bibite zuccherate, contrastare l'esagerato consumo di acqua in bottiglia, riportare le allerta alimentari e segnalare le pubblicità ingannevoli. Tutto ciò è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni Il Fatto Alimentare Dona ora