“La scienza non può essere di parte”. È l’appello del collettivo NoFakeScience firmato da 250 scienziati e divulgatori scientifici francesi rivolto ai giornalisti: “Lo stato delle nostre conoscenze non può essere un supermercato in cui possiamo scegliere solo ciò che ci si addice e lasciare sullo scaffale ciò che contraddice le nostre opinioni.” L’appello, che riprendiamo integralmente, è stato pubblicato originariamente su L’Opinion in Francia, in Canada da Le Soleil, in Svizzera da Heidi.news e in Belgio da La Libre.

Noi, scienziati, giornalisti e cittadini preoccupati stiamo lanciando un avvertimento sul trattamento dell’informazione scientifica nei media, così come sul posto riservato a esso nei dibattiti sulla società. In un momento in cui la sfiducia nei confronti dei media e delle istituzioni sta raggiungendo nuove vette, chiediamo di mettere profondamente in discussione l’intera catena dell’informazione, in modo che gli argomenti di carattere scientifico possano essere comunicati a tutti senza sensazionalismo o distorsioni ideologiche, e che la fiducia possa essere ripristinata a lungo termine tra scienziati, media e cittadini.

In una democrazia, i giornalisti hanno una pesante responsabilità perché, dalla libertà che hanno e dalla qualità delle informazioni che forniscono, dipende la qualità del dibattito pubblico e le scelte che ne derivano. Il metodo scientifico, da parte sua, consente di produrre conoscenze affidabili che possono fungere da base di riflessione per le politiche pubbliche che trattano questioni complesse come cibo, salute pubblica o ecologia (1).

Appare evidente che la comunità scientifica e i giornalisti devono lavorare mano nella mano; la prima non deve isolarsi mediaticamente per paura di vedere distorto il suo lavoro, i secondi non possono permettersi di mascherare il lavoro della comunità scientifica, né i fatti. È su quest’ultimo punto che vogliamo avvertire i media. Oggi assistiamo a un crescente abuso del lavoro degli scienziati. I loro risultati sono spesso presentati solo se rafforzano le opinioni preesistenti. In caso contrario, alcuni suggeriranno una loro remunerazione da parte una lobby malevola.

Cerchiamo di essere chiari: lo stato delle nostre conoscenze non può essere un supermercato in cui possiamo scegliere solo ciò che ci si addice e lasciare sullo scaffale ciò che contraddice le nostre opinioni. Esiste infatti un consenso scientifico su argomenti diversi, come:

Salute

– Il rapporto rischio/beneficio dei principali vaccini è incontestabilmente a favore della vaccinazione (2,3)

– Non ci sono prove dell’efficacia dei prodotti omeopatici (4)

Agricoltura

– Alle attuali esposizioni professionali e alimentari, le varie autorità responsabili della valutazione del rischio associato all’uso del glifosato considerano improbabile che presenti un rischio cancerogeno per l’uomo (5,6,7).

– Il fatto che un organismo sia geneticamente modificato (Ogm) non costituisce di per sé un rischio per la salute (8).

Cambiamento climatico

– Il cambiamento climatico è reale e di origine prevalentemente umana (9).

– L’energia nucleare è una tecnologia a basse emissioni di carbonio e può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico (10).

Questi punti non sono semplici opinioni. Queste sono le conclusioni tratte dalla letteratura scientifica e supportate da istituzioni scientifiche affidabili, come l’Oms, l’Accademia europea delle scienze, l’Accademia nazionale di medicina, l’Accademia dell’agricoltura o il Gruppo intergovernativo di esperti sul clima (Ipcc).

Certo, la scienza non ha una risposta a tutto. Ci sono questioni che non hanno portato a un consenso chiaro o addirittura sono senza risposta. È quindi perfettamente legittimo che i media presentino e spieghino il dibattito in corso. Ma se esiste un consenso, il giornalista deve essere in grado di identificarlo, cercare di capirlo e di riferire su di esso. Non è opportuno dare tanto peso a un fatto scientifico debitamente stabilito quanto alla sua negazione. Sarebbe impensabile, per esempio, se dopo quindici minuti di notizie sulla stazione spaziale internazionale, dessimo anche quindici minuti di antenna ai seguaci della Terra piatta.

Comprendiamo che “i mercanti del dubbio”, inclusi alcuni scienziati, hanno provato e stanno ancora cercando di distrarre il pubblico dal consenso. Tuttavia, i giornalisti si sbagliano se credono che la comunità scientifica sia il loro nemico. Quest’ultima rischierebbe di allontanarsi ancora di più dai giornalisti.

Infine, vogliamo sottolineare la differenza tra le scale temporali scientifiche e quelle dei media. L’interpretazione entusiastica o esagerata dei risultati preliminari e dei piccoli progressi, presto contraddetti o sfumati, offusca il messaggio rivolto al pubblico. Se è legittimo cercare di informare il prima possibile, questa reattività può essere controproducente, soprattutto senza le chiavi per comprendere le notizie scientifiche.

È urgente rivedere il posto che le informazioni scientifiche hanno nei media e nel dibattito pubblico, per evitare di allargare il divario tra scienziati e giornalisti. Pensiamo insieme a come dare alla scienza il posto che merita. Per un dibattito pubblico calmo e razionale, per il bene della nostra vita politica, per i nostri concittadini.

“La scienza non ha patria”, ci dice Louis Pasteur. Aggiungiamo che non può avere pregiudizi ideologici.

