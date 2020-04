Con il protrarsi dell’emergenza da coronavirus e delle restrizioni di movimento e socialità, i ristoratori si sono organizzati per riuscire comunque ad arrivare ai propri clienti con le consegne a domicilio e la pubblicazione online del menu. Ma quali sono i regolamenti che devono adempiere per essere a norma? Ce lo chiede una lettrice di cui pubblichiamo la lettera con la risposta di Andrea Gazzetta, dell’ULSS N. 7 – Regione del Veneto.

Come sappiamo molti ristoratori si sono reinventati e stanno effettuando consegne a domicilio. Alcuni di questi si sono mossi anche pubblicizzando il servizio tramite il proprio sito internet, inserendo una sezione per la vendita online che consente di vedere i piatti disponibili (antipasti, primi, secondi ma anche torte e dolci, a volte pasticceria e cioccolato) ed effettuare l’ordinazione via mail o web in alternativa alla chiamata o al messaggio telefonico. In questo caso le informazioni da fornire sul sito devono essere le stesse previste dal Reg. 1169 relativamente alla vendita a distanza e quindi comprendere, oltre ad ingredienti, allergeni, ecc anche i valori nutrizionali? Lo stesso dubbio viene per l’etichettatura dei prodotti consegnati? Cosa deve comprendere?

Lucia

La risposta di Andrea Gazzetta

Per quanto riguarda la vendita online diretta da produttore a consumatore senza intermediari di alimenti e bevande sfusi, il consumatore deve avere informazioni precise, oltre a essere normato dalle regole comuni previste per il settore alimentare (*) disciplinato dall’art. 14 del regolamento (UE) 1169/2011. La norma prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, siano resi disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiano sul supporto della vendita a distanza o siano fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza che siano imposti costi supplementari ai consumatori.

Vuol dire che nel sito per ogni prodotto devono comparire: la denominazione dell’alimento, l’elenco ingredienti, le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, la presenza di allergeni, il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche, la percentuale di glassatura. È necessario anche precisare se è stato confezionato in atmosfera protettiva. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili anche al momento della consegna, questo vuol dire che su ogni piatto di gastronomia, dolce o salato, deve esserci un’etichetta che il consumatore possa leggere dopo la consegna. La questione è particolarmente importante soprattutto per quanto riguarda la presenza di allergeni.

(*) Regolamento (CE) 178/2002, i regolamenti sull’igiene degli alimenti, il regolamento (CE) 1924/2006 e il regolamento (UE) 1169/2011) e dalle disposizioni di legge per il commercio, incluso il decreto legislativo 114/1998

Andrea Gazzetta – Servizio veterinario di igiene degli alimenti Azienda ULSS N. 7 Pedemontana – Regione del Veneto

