C’è chi si fa consegnare la pizza a casa e chi preferisce farsi portare la spesa del supermercato. Ma durante il trasporto le temperature vengono rispettate? La domanda se la sono posta Lucia Decastelli e Manila Bianchi del laboratorio di microbiologia dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, che nel corso del 2019 hanno controllato se le regole previste dalla normativa venivano rispettate. Secondo la legge il cibo caldo deve essere trasportato a una temperatura di almeno 63° C, mentre per i prodotti freschi il termometro deve segnare una temperatura tra i 4°e gli 8° C in base alle diverse tipologie di alimenti. Per capire cosa succede le ricercatrici hanno verificato sul campo le temperature di trasporto di 50 rider che trasportavano piatti caldi in moto o bicicletta, e di 50 consegne a domicilio effettuate con i furgoni dalle catene di supermercati.

Le temperature medie relative al cibo consegnato dai rider variano da 45° C degli hamburger, ai 46° del kebab arrotolato per finire con i 59° del riso cantonese. Nel caso peggiore il termometro segnava 38° C. È vero che la maggior parte delle temperature rilevate sono fuori norma, ma va detto che le consegne dei rider avvengono in 15-20 minuti, e in questo intervallo eventuali batteri non fanno in tempo a riprodursi in quantità tale da diventare pericolosi. Le simulazioni microbiologiche predittive fatte nel laboratorio dell’Istituto zooprofilattico con colonie di un batterio patogeno (Clostridium perfrigens) dicono che il pericolo non c’è. È vero, la legge non viene rispettata, ma la normativa è pensata per il trasporto su lunghe distanze o per il cibo caldo che deve restare in un banco self-service alcune ore. Se la temperatura dell’hamburger anziché essere 63° C è 53° non succede nulla in 20 minuti. La questione è delicata perché il legislatore deve applicare la norma anche se il pericolo oggettivamente non sussiste. Forse servirebbe una rivisitazione della legislazione, che nella forma attuale è pressoché impossibile rispettare. Bisogna anche individuare meglio i ruoli e le responsabilità dei soggetti della filiera, precisando i limiti di temperatura che deve rispettare il ristoratore, quali sono le responsabilità del gestore che coordina i rider, e prevedere una formazione per i fattorini.

Adesso chiunque può fare le consegne a domicilio. Non esistono corsi di formazione anche brevi per spiegare a questi lavoratori la differenza tra il trasporto di cibo e quello di un pacco, quali sono le accortezze da osservare se il contenitore termico si rompe, quali regole da adottare per l’igiene del contenitore. La procura di Torino, sta facendo un’indagine preliminare per valutare sia l’aspetto igienico sanitario sia quello relativo alla preparazione del personale addetto alle consegne.

L’altro aspetto considerato nello studio dell’Istituto zooprofilattico riguarda la temperature media dei prodotti trasportati sui furgoni usati dalle catene di supermercati per consegnare la spesa a domicilio. La temperatura media della spesa consegnata sul pianerottolo di casa dai 50 furgoni controllati è stata di 9°C. In un solo caso era 5°C mentre nella situazione peggiore si è arrivati a 15. Anche per la consegna a domicilio la normativa prevede al massimo 4°C per i prodotti freschi e fino a 8° per frutta e verdura. La legge però è pensata per i banconi frigorifero dei ristoranti dove i piatti con gli antipasti restano ore, per i banchi dei self-service e per i camion che trasportano prodotti alimentari freschi.

Anche in questo caso l’Istituto zooprofilattico ha condotto simulazioni microbiologiche predittive, utilizzando come batterio patogeno la Listeria monocytogenes. Si tratta di un batterio particolare perché capace di moltiplicarsi anche alle temperature di un frigorifero, dove invece gli altri microrganismi rimangono dormienti. I modelli matematici hanno mostrato che, a 15°C la Listeria, seppur presente nel cibo di partenza in concentrazioni accettabili dal punto di vista normativo e delle sicurezza alimentare, può in poco meno di due ore superare tali limiti e rappresentare un pericolo per le fasce di popolazione più a rischio.

La ricerca dell’Istituto zooprofilattico se da un lato è tranquillizzante, dall’altro pone un problema normativo da affrontare alla luce dei nuovi modi di fare la spesa e di pranzare con il cibo consegnato caldo a domicilio.

