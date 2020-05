Cadoro, richiamata zuppa Consilia per sospetto botulino. Taleggio Dop via dagli scaffali Coop e Carrefour per possibile Listeria

I supermercati Cadoro hanno pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di zuppa di legumi e cereali a marchio Consilia “per garantire la sicurezza dei clienti che hanno acquistato il prodotto” per la sospetta presenza di botulino, rende noto il ministero della Salute. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 620 grammi, con il numero di lotto 20-113 e la data di scadenza 01/06/2020.

La zuppa richiamata è stata prodotta per Consilia da Zerbinati Srl nello stabilimento di via Salmazza 7, a Borgo San Marino, in provincia di Alessandria.

Il richiamo è collegato a quello della zuppa di verdure con legumi e cereali Esselunga con lo stesso numero di lotto, prodotta sempre da Zerbinati. Anche in quel caso il prodotto è stato richiamato per sospetta presenza di botulino.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la zuppa con il numero di lotto segnalato e restituirla al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori Zerbinati al numero 0141 429207.

Carrefour e Coop, invece, hanno diffuso il richiamo di due lotti di taleggio Dop a marchio Cademartori per la possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo. I prodotti coinvolti sono distribuiti in confezioni da 200 grammi e fanno parte dei lotti LA0403 200126 con scadenza 19/06/2020 e LA0603 200127 con scadenza 20/06/2020.

Il taleggio richiamato è stato prodotto da Egidio Galbani Srl nello stabilimento di via Vittorio Veneto 13, a Introbio, in provincia di Lecco (marchio di identificazione: IT 03 137 CE).

Si raccomanda di non consumare il taleggio con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 199048.

Dal 1° gennaio 2020, Il Fatto Alimentare ha segnalato 43 richiami, per un totale di 60 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

