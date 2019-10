La resistenza agli antibiotici cresce nei Paesi in via di sviluppo per il boom del consumo di carne: il 73% usato negli allevamenti

La resistenza alle più importanti classi di antibiotici sta aumentando a un ritmo preoccupante in tutto il mondo, con una forte accelerazione nei paesi a medio e basso livello di sviluppo. La causa è senza dubbio l’aumento del consumo di carne, per ottenere la quale gli antibiotici vengono utilizzati sia a fini terapeutici, per cercare di contenere le infezioni negli allevamenti, sia per accelerare la crescita degli animali. Ma ciò avviene in paesi dove i controlli sulla distribuzione dei farmaci veterinari sono scarsi, e le segnalazioni di casi che possono destare preoccupazioni lacunose, quando non assenti. A pagarne il prezzo è però tutto il mondo, perché la resistenza passa velocemente da un paese all’altro, e le infezioni diventano insensibili alle terapie.

Per capire che cosa sta succedendo il Politecnico di Zurigo, l’ETH, ha pubblicato un articolo su Science che riassume quanto emerso analizzando decine di studi apparsi negli ultimi 20 anni in diversi ambiti e in moltissimi paesi. Il primo dato che emerge è quello relativo al consumo di carne, cresciuto del 68% in Asia, del 64% in Africa e del 40% in Sud America. Gli animali allevati per la produzione di carne assorbono il 73% di tutti gli antibiotici prodotti a livello mondiale: un dato che, di per sé, fa capire quanto grave sia la situazione.

Analizzando quattro specie batteriche che infettano anche gli esseri umani – Salmonella, E. coli, Campylobacter e Staphylococcus aureus – gli autori hanno controllato l’andamento della sensibilità a una certa classe di antibiotici tra quelli più usati negli animali, e cioè tetracicline, sulfonamidi, pennicilline e chinoloni (molti dei quali impiegati anche nella pratica clinica). In particolare, hanno assunto come indice la resistenza in più del 50% dei casi di utilizzo.



L’esisto è stato molto preoccupante: dal 2000 a oggi, questo tasso è quasi triplicato nei polli e nei maiali, e oggi un terzo degli antibiotici non ha effetti regolarmente nei primi, un quarto nei secondi. Tra le aree peggiori troviamo il nord-est della Cina, il nord-est dell’India e il sud del Brasile. L’Africa sembra ancora relativamente protetta, con l’eccezione dell’Uganda e della regione attorno a Johannesburg, in Sudafrica. Non è detto che sia davvero così, perché l’Africa è anche il continente che ha maggiori difficoltà nel produrre dati, e il sistema di tracciamento e segnalazione è molto carente e disomogeneo.

Per dare un contributo concreto, i ricercatori hanno dato vita a una piattaforma globale con lo scopo di favorire lo scambio di informazioni, resistancebank.org. La banca dati contiene oltre ai riscontri rilevati nello studio altri che via via si stanno aggiungendo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Oms, ogni anno 700 mila persone muoiono per infezioni resistenti agli antibiotici, e il numero potrebbe crescere fino a 10 milioni l’anno nel 2050, se non verranno presi provvedimenti urgenti.

© Riproduzione riservata

Se sei arrivato fino a qui... ...sei una delle 40 mila persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie perché diamo a tutti l'accesso gratuito. Il Fatto Alimentare, a differenza di altri siti, è un quotidiano online indipendente. Questo significa non avere un editore, non essere legati a lobby o partiti politici e avere inserzionisti pubblicitari che non interferiscono la nostra linea editoriale. Per questo possiamo scrivere articoli favorevoli alla tassa sulle bibite zuccherate, contrastare l'esagerato consumo di acqua in bottiglia, riportare le allerta alimentari e segnalare le pubblicità ingannevoli. Tutto ciò è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni Il Fatto Alimentare basta anche un euro. Dona ora