Servono più regole per il gelato industriale in Francia, ma anche in Italia. Fino a 20 ingredienti per una vaschetta

Servono più regole per il gelato industriale. È la conclusione di un test realizzato dalla rivista francese 60 Millions de consommateurs che ha esaminato 30 vaschette di gelato alla vaniglia, al cioccolato e alla fragola vendute nei supermercati. Il primo elemento che emerge dalla lettura dell’etichetta è la differenza del numero di ingredienti soprattutto per il sorbetto alla fragola. Ci sono gelati con tre componenti (acqua, zucchero e purea di fragole), e altri con 5 con sino a un massimo di 20. L’aspetto su cui riflettere è che i consumatori sono più attirati dai gelati molto elaborati ricchi di aromi e coloranti anche se spesso sono naturali, come il succo di barbabietola o i frutti di bosco nel gelato alla fragola.

L’altro elemento da considerare è che nel test di degustazione è emerso un certo gradimento dei consumatori per il colore giallo del gusto alla vaniglia. La tonalità è collegata a coloranti come la curcuma o i carotenoidi e non certo alla vaniglia, che non è gialla. Lo stesso discorso si può fare per i baccelli della vaniglia che vengono aggiunti al gelato anche se non apportano note aromatiche, ma svolgono una funzione estetica apprezzata dai consumatori. Il test francese evidenzia l’utilizzo dell’aroma naturale di vaniglia in un solo prodotto, che però si aggiudica una posizione in cima alla classifica. Le altre marche usano l’estratto di vaniglia ottenuto dalla macerazione dei baccelli interi. Anche per il gelato alla fragola nel test primeggiano due marche che utilizzano l’aroma naturale. Apprezzata dal panel di assaggiatori è stata la presenza di pezzetti di cioccolato. Per quanto riguarda il Nutri-Score, quasi tutti i gelati alla crema vengono collocati nella fascia di colore arancione-giallo, tranne il caso di un sorbetto alla fragola.

Il test francese evidenzia la scarsa presenza di regole, che forse andrebbero meglio definite per classificare correttamente il gelato industriale. Il problema si pone anche in Italia dove la situazione è simile. Da noi esiste un Codice di autodisciplina del gelato adottato in modo volontario dalle aziende. Anche a livello artigianale mancano regole da seguire, e questa situazione non favorisce la trasparenza. Un mercato senza regole non aiuta le aziende che vogliono proporre un prodotto di qualità. In assenza di normative, anche i veri artigiani incontrano qualche difficoltà a differenziasi da chi preparare il gelato diluendo nel mantecatore un semilavorato in polvere con latte o acqua. L’altro elemento da sottolineare è la tendenza dell’industria a proporre gelati sempre più grandi, con un numero elevato di additivi e calorie, sostituendo e riducendo il contenuto degli ingredienti di pregio come latte, panna, succo di frutta e cioccolato. La tendenza dell’industria è ottenere un prodotto sempre più tecnologico, molto processato lontano dall’idea di gelato che ancora abbiamo in testa.

