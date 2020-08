Pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, perplessa per il prezzo basso di un olio extravergine italiano certificato biologico. Segue la risposta di Roberto Pinton, responsabile tecnico di AssoBio.

In un piccolo punto vendita VéGé, in provincia di Modena, ho acquistato una bottiglia da 750 ml di olio extravergine d’oliva biologico, al prezzo di 5,99 €. Mi sono chiesta come possa costare così poco un olio evo, italiano e biologico. Sull’etichetta si trova il numero del servizio clienti dell’azienda, ma penso che per avere una maggiore garanzia di trasparenza sarebbe importante dare la possibilità ai consumatori più esigenti di poter accedere anche all’organo certificatore per accertare l’autenticità delle dichiarazioni espresse in etichetta. Grazie. Elena

Per quanto riguarda l’organismo di certificazione, in etichetta ne è indicato il codice, la sigla IT-BIO seguita da tre cifre. Armata di questo codice, sul sito del SINAB (Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica) e più precisamente a questa pagina potrà trovare ragione sociale, sede e indirizzo web dell’organismo.

Non ho ancora avuto modo di portare a casa l’extravergine biologico VéGé; i suoi 5,99 € per la bottiglia da 0,75 litri equivalgono a un prezzo al litro di 7,99 €. Sotto il suo marchio biologico Vivi Verde, Coop propone un olio extravergine a 5,80 € alla bottiglia da 0,75 l (che fanno 7,73 €/litro, prezzo verificato oggi sul sito Easy Coop), in linea con il prezzo segnalato per il prodotto VéGé.

Anche l’olio Vivi Verde Coop è italiano, confezionato da Montalbano Agricola Alimentare Toscana Spa, azienda di proprietà delle maggiori cooperative olearie toscane (che confeziona anche oli non toscani), di sapore amaro e leggermente piccante, nette note verdi ed erbacee di foglia e carciofo, chiusura di mandorla, davvero un buon blend. Oltre a quello a suo marchio, Coop propone numerosi altri oli biologici.

Tra questi l’olio extravergine Alce Nero a 13.94 € alla bottiglia da 0,75 l (cioè a 18.59 €/litro), un fruttato leggero che deriva da un blend di produzione pugliese (prevalentemente a base di Coratina, Ogliarola e Carolea) prodotto dai soci del Consorzio Nazionale Olivicoltori, socio di Alce Nero, che propone anche un olio sia bio che DOP Terre di Bitonto e un monovarietale siciliano (Biancolilla) da olive a raccolta manuale.

A 7.42 € per la bottiglia da litro è prezzato il Costa d’Oro, un blend di oli biologici UE ed Extra UE. Qui è opportuno segnalare che tecnica di produzione, controlli e certificazione a cura di organismi autorizzati dalla Commissione UE sono del tutto equivalenti anche nei Paesi extra UE.

Normalmente a 10.35 € per una bottiglia da 0,75 l, ma in questo periodo scontato del 30% e in offerta a 7.24 € (quindi a 9.65 €/litro), l’insegna propone anche l’extravergine del grossetano Frantoio Franci, un fruttato che ogni anno frutta all’azienda medaglie d’oro a concorsi internazionali.

Le segnalazioni hanno lo scopo di sottolineare l’estrema variabilità di prezzi al pubblico anche sulle produzioni biologiche: da 7.42 €/litro per il blend UE/non UE a 7,73, 9,65, 13,80 e 18,59 €/litro per il 100% italiano. I costi di produzione sono molto diversi da area ad area del Paese, a seconda delle modalità di raccolta (la voce principale di costo, incide per oltre la metà e può essere manuale, con agevolatori o con scuotitori), ma anche del sesto di impianto (che determina il numero di piante per ettaro), dell’età degli alberi e delle cultivar, che hanno rese molto diversificate, della giacitura.

Proprio per la grande variabilità dei fattori citati, non sarebbe serio fornire un costo standard “nazionale” di produzione: un conto è raccogliere Coratina sulle Murge con lo scuotitore, un altro conto è raccogliere a mano Carparina e Colombina sui micro-terrazzamenti in Liguria, che si raggiungono solo a piedi.

Con gli elementi a disposizione, mi sento comunque di dire che se si tratta di oliveti a impianto tradizionale (circa 280 olivi per ettaro) e raccolta manuale, i costi di produzione superano addirittura il prezzo di vendita al pubblico indicato per le versioni più economiche.

La questione cambia del tutto, invece, se si tratta di impianti moderni (ora si va sulle 400/500 piante per ettaro) concepiti per la raccolta a scuotitore: in questo caso i costi di produzione possono essere inferiori anche di 3,50 €/litro e quindi il prezzo di vendita si può senz’altro considerare coerente.

