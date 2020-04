Molte persone pensano che i supermercati abbiano programmato la chiusura nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Non è così. Se domenica 12 aprile pochissime catene hanno tenuto i punti vendita aperti, lunedì 13 fare la spesa non dovrebbe essere un problema. La maggior parte delle insegne ha deciso di tenere aperti i negozi anche in in virtù di ordinanze regionali che davano questa possibilità. Ecco l’elenco dei supermercati aperti a Pasquetta anche se a volte si registrano cambiamenti di orario.

– Carrefour a Pasquetta orario normale in tutti i negozi dalle 7,30 alle 20,00.

– Esselunga aperta a Pasquetta, orario normale per quasi quasi tutti i punti vendita, alcuni solo mezza giornata. A Roma i due supermercati sono chiusi.

– Coop punti vendita aperti lunedì 13 aprile.

– Lidl orario normale.

– Bennet aperti fino alle 14,30 il Lombardia e Liguria. Chiusi in Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Veneto.

– Pam aperti.

– Iper in Lombardia aperti tutti i punti vendita fino alle 15,00. Chiusi in Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.

– Il Gigante in Lombardia aperti la mattina. In Piemonte e in Emilia-Romagna chiusi.

– Aldi i supermercati della Lombardia saranno aperti dalle 9:00 alle 20:00.

Eurospin a Pasquetta aperti la mattina oltre 60 punti vendita situati prevalentemente nel centro Italia. Nella lista troviamo: Ancona, Ancona Marittima, Loreto, Marotta, Frossombone, Monteivano, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto, Jesi Nuovo, Chiaravalle, Maiolati Spontini, Matelica, Terni, Perugia, Pisa, Viareggio, Prato (via Digello), Fano, Senigallia, Ascoli Piceno, Macerata, Gubbio, Todi, Assisi, Arezzo, Foligno, Scandicci, Piombino, Spoleto, Grosseto ( via Teano), Porto Ferraio, Pisa, Lucca, Livorno, Prato, Uzano, Certaldo, Firenze (via Pistoiese), Montevarchi, San Miniato, Savigliana, Calce di Pisa, Montevarchi, Montelungo Fiorentino, Scandicci, Quarata, Certaldo, Monsummano Terme… Un punto vendita è aperto anche in Liguria (Vallefoglia).

