Per Adriano Panzironi e le sue società multa di 476 mila euro dall’Antitrust per pubblicità occulta. Condannate anche 24 tv

L’Antitrust ha condannato Adriano Panzironi, la società Life 120 Italia S.r.l.s di cui è socio, e la società e Welcome Time Elevator S.r.l. di cui è amministratore, a una multa di 476 mila euro per pubblicità occulta. La vicenda riguarda la vendita degli integratori alimentari “Life 120” attraverso il sito Internet Life120.it e la trasmissione televisiva “Il cerca salute”, diffusa sul territorio nazionale da 24 emittenti televisive locali (*).

Secondo l’Autorità il primo problema riguarda la diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche degli integratori alimentari: Omega 3 Life, Vita Life C, Melaton in Complex, Multivitamineral, Radical Killer, Stress Killer, Orac Spice, Aminoday, Amoniday Extreme e Vitalife D venduti dalla società Life 120 Italia, presentati come idonei a determinare o favorire effetti benefici o curativi anche di gravi malattie, senza alcun fondamento scientifico. Per capire meglio basta dire che nella scheda di questi integratori come Melatonin Complex si vantavano proprietà miracolose come la capacità di diminuire “le possibilità d’infarto e di morte improvvisa, rafforzando anche il nostro sistema immunitario (inibendo il cortisolo), nonché di inibire la crescita delle cellule tumorali del cancro alla prostata,ai polmoni, all’utero ed alle mammelle”.

Per l’integratore Omega 3, si vanta un effetto protettivo verso la malattia aterosclerotica e contro l’insorgenza di trombi, nonché la capacità di fluidificare il sangue e ridurre i trigliceridi ed il colesterolo, di contenere la glicemia, migliorando la risposta insulinica. Si pubblicizza l’integratore Melatonin Complex come capace di diminuire “le possibilità d’infarto e di morte improvvisa […], nonché di inibire la crescita delle cellule tumorali del cancro alla prostata, ai polmoni, all’utero ed alle mammelle”.

Per l’integratore Radical Killer, si asserisce che esso ha la proprietà di “ proteggere le cellule cerebrali da Parkinson e l’Alzheimer”, dimostrando” una grande efficacia nei confronti di molti tipi di tumori”. L’integratore Stress Killer viene descritto come efficace nel trattamento di numerose patologie grazie alla sua capacità di aumentare l’attività del sistema immunitario. Tutto ciò in palese violazione del Decreto Legislativo n. 169/2004, quando sostiene che la presentazione e la pubblicità non devono attribuire agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane.

Per questo motivo le affermazioni pubblicitarie riportate nelle schede dei singoli integratori “Life 120” e rese nel corso dello spot sono da ritenersi ingannevoli , anche perché l’eccesso di enfasi utilizzato nella descrizione dei presunti effetti curativi e il ricorso a vanti non autorizzati, determinano nei consumatori l’erroneo convincimento che l’assunzione degli integratori possa determinare e/o favorire effetti benefici e/o curativi in relazione anche a gravi patologie, in alcuni casi di natura cronica, che non hanno fondamento scientifico. Dall’inchiesta dell’Antitrust emerge che la società di Panzironi Welcome Time Elevator (fatturato nel 2017 pari a oltre 5 milioni di euro) e in qualche caso anche la società Life 120 Italia ( fatturato 2017 oltre 2,7 milioni di euro) provvedevano ad acquistare spazi televisivi sulle emittenti private della durata da 60 a 120 minuti per la messa in onda della trasmissione “Il cerca salute” . Oltre a ciò si provvedeva ad acquistare anche gli spazi pubblicitari all’interno del programma (di durata totale variabile fino a 18 minuti) per i prodotti della Life 120 . Questi programmi andavano in onda ogni giorno o più volte alla settimana in relazione al contratto siglato con le varie la tv. Le emittenti in questa operazione si limitano a trasmettere un programma televisivo che viene loro fornito. Non esiste quindi alcuna coproduzione tra l’emittente ed il soggetto che realizza e produce il format.

La seconda scorrettezza riguarda il modo poco trasparente di promuovere gli integratori nella trasmissione “Il cerca salute” . Il programma si presenta apparentemente con un contenuto informativo, ma in realtà occulta finalità promozionali. Lo scopo pubblicitario viene dissimulato dalla presenza del signor Adriano Panzironi, che argomenta sulla possibilità di prevenire e curare una ampia serie di patologie mediante uno stile di vita ed un regime alimentare che prevede un significativo uso di integratori alimentari, descritti in un libro, Vivere 120 anni, di cui il giornalista stesso è autore. La pubblicità occulta è particolarmente insidiosa, in quanto elude le naturali difese rappresentate dalle risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una comunicazione pubblicitaria palese. Il messaggio si presenta come informazione neutrale e questo disorienta il pubblico aggirando i naturali meccanismi di difesa e reazione, determinando un falso convincimento idoneo a condizionarne le scelte economiche.

Per questa pratica scorretta l’Antitrust ha deciso nei confronti di Life 120 Italia S.r.l.s, Welcome Time Elevator S.r.l. e di Adriano Panzironi, sanzioni per complessivi 476.000 euro, mentre le emittenti locali che hanno diffuso la trasmissione “Il Cerca Salute” dovranno pagare solo 5.000 euro.

(*) Televisioni che hanno diffuso il programma “Il Cerca Salute “

– Telemontegiove S.r.l.(Lazio TV LCN12)

– Dodici S.r.l. (Teleducato ora Radio TV Parma S.r.l. 2)

– Triveneta S.r.l. (TV7)

– Telecolor S.p.A. (Telereporter)

– Canale Marche S.r.l. (ETV Marche)

– Rete 7 S.r.l. (ETV Emilia Romagnarete 7)

– Telegenova

– Production S.r.l. (Telegenova)

– Lazio Intrattenimento Pubblicità S.r.l. (Lazio TV LCN 12, Gold TV LCN 17,Gold TV LCN 16 Molise

– Primantenna S.r.l. (Primantenna 14; Liguria 92; Lombardia 298)

– Canale Italia S.r.l. (Serenissima; Canale Italia 11 Piemonte; Canale Italia 11Lazio)

– Telesardegna S.r.l. (Telesardegna)

– Rete Oro S.r.l. (Rete Oro)

– Media One S.r.l. (Media One)

– Teleuniverso S.r.l. (Teleuniverso) – Radio Telepordenone S.r.l. (Telepordenone) – Mediasix S.r.l. (TV6) – Mastermedia Club S.r.l. (Studio 100) – Centro Produzione Servizi S.r.l. (Supernova) – TEA S.r.l. Socio Unico (PiùEnne CH 17) – 7 Gold Communication S.r.l (7Gold Emilia Romagna, 7 Gold Marche LCN13) – Medialeader S.r.l (Sesta rete) – R.V.M. S.r.l.; R.V.M. S.r.l. (Video Mediterraneo) – RTB S.r.l. (RTB Network)