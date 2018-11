Altroconsumo pubblica sul numero di dicembre un servizio e un test sul panettone che esamina 18 marche. La prova in laboratorio ha preso in considerazione valori relativi alla presenza di uvetta burro e canditi, mentre per quanto riguarda il giudizio sensoriale la rivista si è affidata a un gruppo di pasticceri professionisti e a un centinaio di consumatori che hanno utilizzato occhi, naso e palato per dare il proprio parere. La rivista ricorda che il panettone quando viene tagliato deve risultare morbido e soffice, non avere difetti (buchi nella pasta e fondo bruciacchiato), mentre gli alveoli all’interno devono essere grandi e soprattutto non omogenei. Il gusto e l’aroma dovrebbero essere caratteristici delle paste acide lievitate. A volte l’eccessiva cottura rende la parte esterna amara, e la scarsa qualità dell’uvetta può risultare troppo acida.

Nella tabella elenchiamo i dolci di Natale che hanno meritato un giudizio complessivo “buono” posizionati in cima alla classifica di Altroconsumo. Come si può notare i prezzi variano anche molto a fronte di piccole differenze nel punteggio.

I parametri che sono stati presi in considerazione per valutare i diversi panettoni sono: 1) etichetta; 2) analisi di laboratorio (frutta, peso, tuorlo d’uovo, burro, lieviti e muffe); 3) assaggio dei consumatori (aspetto, odore, consistenza); 4) assaggio degli esperti (aroma, aspetto esterno, aspetto interno, presentazione).



© Riproduzione riservata

