Come ogni anno arriva il Natale e gli scaffali dei supermercati si riempiono dei dolci tipici della tradizione. Tra tutti il panettone sembra essere il re delle feste, tanto che ormai c’è anche la versione per i cani chiamata “Canettone”. L’altra notizia è che in Perù se ne consuma così tanto nell’arco dei 12 mesi da superare l’Italia. Se consideriamo le nuove ricette l’offerta è diventata così vasta che diventa difficile rintracciare il panettone classico farcito di canditi e uvette. L’anno scorso, in un supermercato avevamo contato almeno 10 varianti del dolce natalizio (con gocce di cioccolato fondente, zenzero, frutti esotici (papaia, ananas e guava), crema agli agrumi di Sicilia, crema di pistacchio, crema Champagne, pera e cioccolato a pezzetti, cioccolato e cherry…).

Focalizzando l’attenzione sulla versione classica non bisogna stupirsi se i prezzi proposti dai grandi marchi nei supermercati variano da 4,00 fino a 12,00 €/kg. Si tratta di listini che seguono logiche di mercato, il più delle volte svincolate dalla qualità del prodotto. In molte situazioni il panettone diventa il prodotto civetta per attirare i clienti a fare la spesa di Natale. In genere non c’è corrispondenza tra costo e qualità.

Leggendo le etichette si scopre che i panettoni venduti con il marchio del supermercato (o con un nome di fantasia) sono preparati dalle grandi aziende italiane dolciarie come: Bauli, Maina, Paluani, Balocco… L’indicazione non sempre viene riportata in modo chiaro. In genere sulla confezione compare l’indirizzo dello stabilimento che però consente di risalire all’azienda produttrice. Nella tabella sottostante abbiamo raggruppato queste informazioni in modo da riuscire a capire la corrispondenza tra i panettoni dei vari supermercati e il nome dell’azienda produttrice.

La produzione del panettone richiede due o tre impasti e altrettante lievitazioni naturali. Le metodiche sono standardizzate e il processo di lavorazione può durare fino a tre giorni. È quindi molto difficile apportare modifiche significative al processo di lavorazione e ai tempi di lievitazione. Quello che può cambiare è la qualità dell’uvetta e dei canditi (nazionali o importati), oppure si può usare qualche punto percentuale di burro in più, scegliere le uova di galline allevate a terra, ma non si tratta certo di aspetti sostanziali. Alla fine il prodotto risponde sempre a uno standard elevato che non trova corrispondenza con il prezzo che al contrario risulta molto conveniente.

In genere quasi tutti i marchi famosi producono anche per supermercati e discount (vedi tabella). Per questo Natale, Balocco fornisce il panettone alle catene di supermercati Auchan e Carrefour. L’azienda FBF S.p.A. (di proprietà del Gruppo Bauli) li produce per Lidl che li vende con il marchio “Favorina” e per Aldi con la marca “Monarc”. Maina li produce per Coop, Esselunga “Le grazie” e Unes “Viaggiator goloso”, Paluani per Auchan “Passioni” e Conad, Il vecchio forno per i due dolci di Despar. Quest’anno la Lidl ha inserito nella propria offerta anche una versione biologica e una senza glutine (sull’argomento avevamo già scritto qui), mentre Unes ha in assortimento 11 tipologie, da quello integrale a quello con i maron glacés.

Attenzione però, ci sono molte catene, come Despar, Conad, Auchan, Coop, Carrefour e Lidl che propongono due vesioni di panettone con il proprio marchio, uno confezionato nel guscio di cartone classico, e un altro incartato a mano con carta lucida considerato un prodotto di qualità venduto a un prezzo superiore. In questo caso il produttore è diverso proprio perché si tratta di linee di lavorazione autonome.

© Riproduzione riservata

